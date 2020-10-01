火車怪伯狂盯學生妹！女靠iPhone一招救援　結局萬人讚翻

中秋連假到來，不少民眾為了與親友團圓，早已訂好車票準備返鄉。不過，就有女網友指出，自己在火車上看見一名阿伯不斷看著隔壁的女學生，於是她就靠著iPhone「一招」神救援！貼文一出後，也吸引上萬網友大讚她的好心。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己為了與家人共慶中秋就趕搭火車回家，沒想到卻在火車上看見一名詭異的阿伯瘋狂盯著隔壁女學生看，「而且是目不轉睛那種，女生身體下頃打字他也跟著下頃，女學生一直往窗戶邊靠，他也跟著過去，行為超怪」。
當下她本來想出手拯救女學生，「但我不可能衝過去救他，也不敢裝作是女生的朋友把他帶走，如果阿伯有武器我就真的回家團圓了！」不過機警的她就想到一招救援，她先拍下女學生孤立無援的照片後，利用iPhone手機的AirDrop功能，將照片傳給附近的用戶，她坦言「當下真的覺得沒人會鳥我，不過有很多人接受照片所以覺得試試看！」
沒想到卻有許多乘客傳送照片回應，「哪一車？」、「你的這個幾號」，讓原PO感動直呼「真的很溫暖有人願意幫助我們，但過不久後我旁邊位子空下來剛好女生也跟我對到眼我馬上招手叫他過來跟我坐」。
不過她也透露，事後那名阿伯仍然對她們目不轉睛，甚至開始碎碎念，讓她整路都不敢睡覺。由於受不了阿伯狂盯，最後她還拉著學生妹到另一節車廂，直到看到對方安全下車。但沒想到事後搭車到一半，阿伯又出現在附近，讓原PO驚恐直呼「超像恰吉要殺掉我一樣猛盯，受不了之下我就下車了」。
原PO也分享暖心故事，指出救援女學生後，還有一名乘客傳送照片給她，感謝原PO，更大讚直呼「世界因你而美好」。最後原PO也貼心提醒大眾，「勸大家假期回家，人眾多要小心自己安全！然後日行一善心裡好愉快～也祝大家中秋節快樂～～～世界上還是有很多愛心的」。
貼文一曝光後，就吸引超過萬人按讚，更有不少網友紛紛留言，「真好！感謝有你」、「出門在外真的要小心！看到這類文章揪甘心」、「真的要給妳100萬個讚！！！！！」、「好可怕！！！謝謝你們的善良跟勇敢」；但也有網友貼心建議，若乘客遇到不舒服的情況，可以透過手機簡訊的功能通報列車長。（編輯：陳雅雲）