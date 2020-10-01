火車怪伯狂盯學生妹！女靠iPhone一招救援　結局萬人讚翻

中秋連假到來，不少民眾為了與親友團圓，早已訂好車票準備返鄉。不過，就有女網友指出，自己在火車上看見一名阿伯不斷看著隔壁的女學生，於是她就靠著iPhone「一招」神救援！貼文一出後，也吸引上萬網友大讚她的好心。

▲原PO傳送照片給附近的乘客求助。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO收到其他乘客回應。（圖／翻攝Dcard）