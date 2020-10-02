友人要老公討美容基金！他一聽「價格」嚇傻：難道是標配

現在有許多媽媽生完孩子後，就會直接選擇住在月子中心，節省家裡麻煩，而產後的保養也是要特別注意的。近日，就有網友分享，朋友之中有對夫妻快生了，女生竟還開口向老公要了一筆高達20萬元的「美容基金」，讓他嚇傻，貼文也引起網友熱議。

▲網友好奇提問，「美容基金，會不會變以後台灣女人生小孩的標配？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

重點是老公賺多少