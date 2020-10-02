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友人要老公討美容基金！他一聽「價格」嚇傻：難道是標配

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-02 18:28:18

▲網友聽見，女性友人竟向老公開口要「美容基金」的錢。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友聽見，女性友人竟向老公開口要「美容基金」的錢。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

在有許多媽媽生完孩子後，就會直接選擇住在月子中心，節省家裡麻煩，而產後的保養也是要特別注意的。近日，就有網友分享，朋友之中有對夫妻快生了，女生竟還開口向老公要了一筆高達20萬元的「美容基金」，讓他嚇傻，貼文也引起網友熱議。



原PO在《PTT》表示，因為中秋節連假，所以他便與朋友相約烤肉、敘舊，朋友中有一對夫妻檔，女的已經快生了，而生產後的月子中心住20天，已經是標準配備了，令人吃驚的是，女方向她老公要一筆20萬元的「美容基金」。


原PO指出，孩子也還沒生出來，而且生小孩的老化，感覺也未能全事先估算出來，「美容基金，會不會變以後台灣女人生小孩的標配？」

▲網友好奇提問，「美容基金，會不會變以後台灣女人生小孩的標配？」（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友好奇提問，「美容基金，會不會變以後台灣女人生小孩的標配？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「你知道妊娠紋多可怕嗎」、「生產是拿命去換的，還讓身體變糟變老太婆」、「女人的青春只有一次耶」、「懷胎十個月給20萬好好保養，應該還好吧」、「老公開心給，那就兩個人開心就好」、「別人家的家務事還好吧」、「一個願打一個願挨啊」、「重點是老公賺多少」。


不過有網友也說，「在朋友聚會上跟老公要這錢，傻眼」、「美容基金喔？真敢要」、「維持外在是要付出代價的」、「當眾講這個不太好吧」、「替老公覺得尷尬」、「20萬也不是什麼小數目」、「女生到底是多窮」。（編輯：許智超）

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