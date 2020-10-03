女友劈腿分手！8天後傳訊揭「綠帽真相」　男超傻眼　　

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有網友分享自己跟前女友會分手，是因為前女友劈腿，沒想到分開8天之後，前女友跑來密他還原「綠帽真相」，讓他更加傻眼，貼文引發熱議。

▲網友分享前女友跑來解釋自己劈腿的真相。（圖／翻攝PTT）