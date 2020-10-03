女友劈腿分手！8天後傳訊揭「綠帽真相」　男超傻眼　　

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有網友分享自己跟前女友會分手，是因為前女友劈腿，沒想到分開8天之後，前女友跑來密他還原「綠帽真相」，讓他更加傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「9月24日的時候提分手，結果前女友隔天跑來找我複合，26日一大早講了一句我們還是分手吧，然後所有聯絡方式等等都刪除，直到10月2日一大早我用小小帳看她，發現前女友和劈腿的男生互相掛對方IG標籤 ，我把這荒謬的事放上限時動態，這女的回來解開我LINE的封鎖密我了」。
只見貼出的截圖中，女生表示「我只能說我沒綠妳，認識她也是跟你分手後，不管你信不信，事實就是這樣」，而原PO則不屑的回應「笑死人，明眼人都知道事實是什麼，不用裝」接著前女友再回應「因為我現在講什麼你也聽不進去，只會聽鄉民」原PO則嗆「我還很理性沒公佈對話喔！讓我放下怎麼了？」兩人便結束對話，並透露「兩人是同班同學，跟我說是分手後才認識，我超問號」。
貼文一出，網友紛紛回應「放下吧，你值得更好的女生」、「這就是傳說中的無縫接軌啊，8天在一起，騙誰啊」、「不解釋還好，解釋真相還被抓包同班同學，真尷尬啊」、「人生苦短，時間跟心力拿去做些讓自己開心的事情吧」、「展開新的人生吧，這要誰都不相信」、「你還有利用價值吧，回頭只會更慘，絕對不要相信」、「無縫接軌！下面一位。」（編輯：張嘉哲）