好市多試鞋！他見大媽「貼心1舉動」跪了：連我都做不到

美式賣場好市多（Costco）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受不少國人喜愛，賣場內總是人潮洶湧。近日，就有網友分享，在商場時，發現有位阿姨不停「反覆踩鞋」，貼文也引起熱議。

▲網友看見，這位阿姨試穿鞋子時，從頭到尾都是踩在自己的舊鞋上。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）