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好市多試鞋！他見大媽「貼心1舉動」跪了：連我都做不到

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-03 18:15:11

▲網友在逛好市多時，看見一個大媽正在「反覆踩鞋」，仔細一看卻讓他傻眼。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》及《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）
▲網友在逛好市多時，看見一個大媽正在「反覆踩鞋」，仔細一看卻讓他傻眼。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》及《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）

美式賣場好市多（Costco）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受不少國人喜愛，賣場內總是人潮洶湧。近日，就有網友分享，在商場時，發現有位阿姨不停「反覆踩鞋」，貼文也引起熱議。



原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，通常對於大媽逛市場會出現一些誇張的行為，大家早已見怪不怪，但是今天看到的，真的不由得要讚賞一番，「甚至連我自己也做不到」，通常試穿鞋子，一定會把鞋子放在地上，而且還會走一走，但這位女士從頭到尾都把試穿的鞋子，踩在自己鞋子上。


原PO指出，雖然反覆的踩踏確認尺寸，但這位女士都是踩在自己舊鞋上面，就是不讓是穿的鞋子弄髒，這貼心的舉動也讓原PO直呼，「我在旁邊看了，真的由衷的佩服，這個水準實在太高了」。

▲網友看見，這位阿姨試穿鞋子時，從頭到尾都是踩在自己的舊鞋上。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲網友看見，這位阿姨試穿鞋子時，從頭到尾都是踩在自己的舊鞋上。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「阿姨提升了大媽界的觀感」、「小細節可以看出一個人的教養」、「真的很有水準，可見是個貼心的人」、「大媽界的清流」、「我還以為是酸文。結果抱著讚賞的角度看」、「有考慮到別人的人，真的值得讚賞」、「這種正能量一定要廣為宣傳」、「應該要頒給她一個模範顧客的匾額吧」、「地上應該鋪個墊子」。


但還是有多網友不懂原PO意思，在文章底下酸言酸語「踩在自己的舊鞋子上不可以嗎」、「請問你覺得應該怎麼試穿鞋子，才是有水準的行為？」、「到底是褒還是貶，可以說中文嗎」，讓其他網友看傻眼，「這些人閱讀怎麼了」、「看不懂，硬要酸」、「好險我一次就看懂」。（編輯：許智超）

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