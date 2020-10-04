親戚年收千萬、擁豪宅！男不解「怎開這牌車」　眾點關鍵

一般來說，大部分的人都會認為「有錢人大多都開豪車」，不過，也有一名男網友表示，自己有位親戚，年收破千萬，還有一間超大的別墅，但他卻開「這個牌子的車子」，讓他超困惑，貼文一出，網友們紛紛點出關鍵。

該名男網友在PTT以「年收入1000萬卻開Toyota在想什麼？」為題，表示自己有一位親戚，年收入一千萬元，在中部也有一間超級大別墅，別墅裡面還有小花園、車庫，房子前面大到可以跑來跑去，也可以在那邊騎腳踏車。

▲一名男網友在PTT以「年收入1000萬卻開Toyota在想什麼？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友不解，為何親戚年收千萬，還擁有一棟豪宅，卻開著toyota。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

也有網友點出關鍵，「低調啊，很多這樣的有錢人」、「應該是覺得房子增值，車子會貶值吧」、「買名車還得養車啊，養車也是很大一筆開銷」、「有些人覺得車子能代步能開就好，根本不用開多好好嗎」、「這種人真的不少，低調以免招惹麻煩」、「因為Toyota好養阿，代步就是買妥善率高的車。還可以有個生活簡樸的美名」。（編輯：郭佩蓉）



