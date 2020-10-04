女打電話想請假！主管一接起來秒愣住　網全臉綠：巨嬰嗎

出社會開始工作後，難免會遇到不得不請假的狀況。不過，就有一名主管指出，自己近幾年來遇到不少員工想打電話請假，然而當他一接起來，卻讓他崩潰直嘆「真的不明白！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己算是中階主管，近幾年遇到好幾個女員工臨時想要請假，但不敢自己告知，於是都拜託父母打電話來，「理由大部分是身體不適...」。他認為工作請病假是難免的，但原PO無奈感嘆「這些人通常是平常就非常常請假，請假到不好意思，只好搬出家長來」。
面對電話那頭是長輩，他當然不會拒絕或多問太多，不過卻讓他無言表示「出社會後的成年人，請父母幫請假的想法是什麼？除非是病到不方便拿起電話，但通常真的也沒這麼嚴重啊......」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「很扯，不可思議」、「成年人一般生病有需要家長出馬？除非昏迷住院不然都很怪」、「非常扯，又不是學生請假要爸媽的證明...出社會還這樣做感覺是媽寶爸寶」、「你是幼稚園大班班長？」「我沒看過也沒有遇過這樣子欸，不過看起來台灣有越來越巨嬰了」
不過，有網友就分享了類似經驗，「個人唯一請家長幫忙請假也是因為生理期痛到暈倒送急診，基本上緊急情況還是有的，太常難免會被人疑慮」、「我同事上次也是爸爸打來請假，因為他腸胃炎上吐下瀉到，很虛弱，覺得根本沒什麼，但如果太常這樣的話真的滿奇怪的XD」
甚至有鄉民建議原PO應該找機會提醒員工，「如果你放任這種渣在公司，我覺得你公司完蛋，是我一定約談」、「如果我是主管，我會考量一下今後是不是還要留那位員工。長這麼大還要父母幫請假，太誇張」。（編輯：陳雅雲）