女將原子筆丟入洗衣機！下秒「墨水爆出」　結局網全看傻

有些人在半夢半醒之間，常會做出一些較為「異常」的事情，對此，也有一名女網友分享自身經歷，近日她中午睡醒，突然跑去洗衣服，但因為太想睡了，隨便檢查一下就將衣服全丟入洗衣機，豈料，洗完後竟發現「原子筆」，重點是「墨水幾乎沒了」，結局曝光也讓網友全看傻。
該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己近日中午睡醒，突然跑去洗衣服，但因為還太想睡，所以衣服也就隨便檢查一下，就全部丟進洗衣機，然後跑回房間睡覺。豈料，等衣服洗好，準備要曬衣服時，竟摸到一個細細長長的物體，拿起來一看，「原來是三色筆的部分」。
她也提到，不知剛剛到底是在洗衣服還是洗文具，而且其中一隻筆芯「墨水全爆出」，裡面的墨水幾乎沒了，讓她不禁直呼「認真覺得想睡覺的時候，絕對不要洗衣服，自己丟什麼進去都不知道」。
貼文一出，引起網友熱議，「好奇衣服變怎樣」、「我妹丟過口紅，然後再一起丟到烘衣機，整坨報銷」、「我也有過，衣服整個洗不掉」、「我感覺衛生紙最悲劇，很難黏起來」、「天阿衣服還好嗎」；也有網友點出關鍵「我覺得是因為三色筆墨水都很少，又是水性的，上次用油性筆幫我媽洗制服，變藍色了」、「好險百樂是水性的，uni可能就不會是這樣了哈哈」。
不少網友們本以為衣服會遭殃，原PO後來也更新貼文，表示當時是洗哥哥的衣服，結果竟然「完全沒問題」，讓她讚嘆「真是臺好機器」，也讓許多網友紛紛看傻。（編輯：郭佩蓉）