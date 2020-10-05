女將原子筆丟入洗衣機！下秒「墨水爆出」　結局網全看傻

有些人在半夢半醒之間，常會做出一些較為「異常」的事情，對此，也有一名女網友分享自身經歷，近日她中午睡醒，突然跑去洗衣服，但因為太想睡了，隨便檢查一下就將衣服全丟入洗衣機，豈料，洗完後竟發現「原子筆」，重點是「墨水幾乎沒了」，結局曝光也讓網友全看傻。

該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己近日中午睡醒，突然跑去洗衣服，但因為還太想睡，所以衣服也就隨便檢查一下，就全部丟進洗衣機，然後跑回房間睡覺。豈料，等衣服洗好，準備要曬衣服時，竟摸到一個細細長長的物體，拿起來一看，「原來是三色筆的部分」。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友把原子筆丟到洗衣機裡和衣服一起洗，結果曝光，也讓網友全看傻。（圖／翻攝自《Dcard》）