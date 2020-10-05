男同事「小動作」要離座！她大腿秒發麻　眾驚：在測試妳

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，自己某日遇到男同事準備離開座位，沒想到對方卻突然做出一舉動，讓她當場嚇壞直呼「你們會覺得這是性騷擾嗎？」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己某天上班時，身旁的男同事準備要離開座位，沒想到對方起身後卻不依靠最近的桌子當扶手，反而將手放在原PO的大腿上，再緩緩站起，這就讓原PO當下傻眼直呼「你們會覺得這是性騷擾嗎？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「當然是性騷擾！我會本能反應直接從手打下去」、「是！不正常的肢體接觸就是騷擾，管你是帥哥還是美女...」、「我自己覺得不行！無法接受這樣親暱的動作」、「我告訴妳，他在測試妳的底線，所以就看妳的反應了」、「這是光明正大的吃豆腐吧.....不然一般正常人，到底誰會在有扶手的情況下去扶人家大腿啊？」
事實上，根據《性騷擾防治法》規定，只要違反他人意願且與性或是性別有關的行為，就足以構成性騷擾，無論是透過肢體、文字、圖像、聲音等方式都算在內，行政責任要處以1萬至10萬元罰鍰；刑事責任處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。（編輯：陳雅雲）