男同事「小動作」要離座！她大腿秒發麻　眾驚：在測試妳

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，自己某日遇到男同事準備離開座位，沒想到對方卻突然做出一舉動，讓她當場嚇壞直呼「你們會覺得這是性騷擾嗎？」

▲原PO指出，自己疑似受到男同事性騷擾。（圖／翻攝爆怨公社臉書）