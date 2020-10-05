他澎湖捕獲「野生男神」爽翻！粉絲一看合照懵了：美過頭

出門在外，若能遇到心儀已久的明星，相信是一件十分幸運的事情。就有網友指出，自己在澎湖捕獲到了「野生男神」，更和其合照了一張，讓他感動直呼「此生已無遺憾」。但沒想到照片一曝光後，卻讓粉絲一看驚喊「太不像了！」

▲粉絲於澎湖捕獲野生彭于晏。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

▲原PO在澎湖遇上彭于晏，也興奮向廣大網友炫耀。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

▲彭于晏近期都會頂著一頭長髮到處出遊。（圖／翻攝彭于晏IG）