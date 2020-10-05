他澎湖捕獲「野生男神」爽翻！粉絲一看合照懵了：美過頭

出門在外，若能遇到心儀已久的明星，相信是一件十分幸運的事情。就有網友指出，自己在澎湖捕獲到了「野生男神」，更和其合照了一張，讓他感動直呼「此生已無遺憾」。但沒想到照片一曝光後，卻讓粉絲一看驚喊「太不像了！」
原PO於今（5）日在臉書社團《爆廢公社》上發文，其在內文中興奮表示「身為澎湖人，可以跟『澎湖之光』之一，男神彭于晏合影，此生已無遺憾」。隨後他也貼出兩人合照，只見畫面中，彭于晏身穿黑色上衣，戴著淺藍色的口罩，頂著一頭飄逸的秀髮，帥氣的臉龐上還露出淡淡的微笑看著鏡頭。
最後原PO也高興直言「看到本人實在太感動了！彭于晏是澎湖人很多朋友都不相信」，更委託眾多網友「可以幫男神的口罩碼掉嗎？因為想要去把照片洗出來拜託」。
貼文一曝光後，短短幾小時就吸引3千多人按讚，但似乎因為合照美肌效果太過頭，讓不少網友直呼太不像了，「是不是美肌的關係，不太像⋯」、「這美肌是怎樣」、「很多人說不像應該是美肌太強的關係吧」、「那個美肌美到看不出來是彭先生了」、「這美肌...可以關掉嘛」、「美肌開到破表嗎...」。
不過也有粉絲表示，「彭于晏最近的髮型與風格，正是如此！真的是彭于晏」、「彭于晏無誤，但照片修太過了哈哈哈」、「看耳朵比對後是彭于晏，只是美膚太嚴重了啦」、「這是彭于晏呀！他最近風格就是這樣」、「彭于晏曬得好黑，但是項鍊我一眼就認出來是他沒錯」。
甚至還有網友透過彭于晏的instagram限時動態，發現本人的確在澎湖，「彭于晏真的現在在澎湖啊！可以去看他的IG限動，滿滿仙人掌」、「彭于晏現在真的在澎湖，但這張太不像他了啦」、「他的IG限態是真的在澎湖，只是這美肌過頭完全走鐘了啊～可惜」。（編輯：陳雅雲）