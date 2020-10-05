火鍋店現在很少附蛋了？過來人曝「真實理由」：問題很多

台灣人一年四季愛吃火鍋，其中許多店家除了會附上免費飲料或是冰淇淋，還會在用餐時附上一顆生雞蛋，供客人加入沾醬使用或是拿來煮熟享用。不過，就有女網友指出，自己非常喜愛吃火鍋，但發現最近的火鍋店都不太附蛋，讓他好奇背後原因。對此，一名曾有開設火鍋店經驗的過來人就分享了真相，而引起許多人討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己愛鍋成癡，一週一定會吃一次火鍋，但她近期就發現許多火鍋店套餐都沒有附雞蛋了，「小時候雞蛋是火鍋標配欸！現在都要拿主餐白飯來換我又捨不得QQ」。
面對這樣的情況，就讓她好奇發問，「是可以加點沒錯啦，但還是想問問卦，是因為雞蛋漲幅大嗎？以前一顆3塊現在超市除非特價不然都五塊以上，還是雞蛋儲存不易，容易破掉壞掉？有沒有火鍋店員能解釋一下呀」。
問題一曝光後，就引來不少網友猜測，「現在蛋很貴呢！自從上次沒雞漲價後就沒跌回去過了」、「蛋成本比較高，火鍋料便宜多了」、「省錢啊」、「蛋貴啊」、「應該是怕有沙門氏菌，麻煩」。
不過，就有一名曾有開設火鍋店經驗的過來人分享，表示「以前的老店都會附一顆雞蛋，我以前也會在上餐具時，一人附一顆蛋，一顆十元，多數人都會打蛋拌沙茶醬」。但他也解釋後來不附的原因，「有些人不吃蛋，就退回來，蛋這樣拿進拿出很容易出問題」。
他也回憶，某次有客人把蛋打進火鍋，沒想到那顆蛋卻因拿進拿去導致發臭，「我說重新開一鍋，他們不要，於是只好這鍋免費，這次之後，我再也不會隨桌附蛋，客人要的話再上，出冰箱上桌就不給退，免得又被一顆臭蛋害死一鍋」。（編輯：陳雅雲）