火鍋店現在很少附蛋了？過來人曝「真實理由」：問題很多

台灣人一年四季愛吃火鍋，其中許多店家除了會附上免費飲料或是冰淇淋，還會在用餐時附上一顆生雞蛋，供客人加入沾醬使用或是拿來煮熟享用。不過，就有女網友指出，自己非常喜愛吃火鍋，但發現最近的火鍋店都不太附蛋，讓他好奇背後原因。對此，一名曾有開設火鍋店經驗的過來人就分享了真相，而引起許多人討論。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）