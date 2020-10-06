女到男友家烤肉！「傭人級待遇」曝光　眾嘆：嫁了會完蛋

中秋佳節才剛過，許多人都與親戚朋友團聚度過愉快的烤肉聚會。不過就有一名女網友抱怨，自己到男友家烤肉時，竟被對方以「傭人級待遇」招呼，讓不少人看完後直言「嫁了就完蛋」。
一名女網友在《Dcard》上分享，自己與男友交往五年，平時也都很常到男友家住，也與她的家人相處融洽。這次中秋節男友媽媽提議要找朋友一起烤肉，沒想到當天烤肉聚上，「男友與朋友從頭到尾都在打手游、麻將，沒動手幫忙半點有關烤肉的事情」，收拾與清理碗盤都是原po包辦。
事後原po向男友表明「你應該要幫忙收拾」，男友卻回「找朋友來烤肉朋友本來就不會幫忙收，我也有收桌椅啊？這有什麼好值得生氣的，你真的當你是客人喔？」此話一出也讓原PO氣炸心想，「我不是客人不然請問我身份證上有寫你的名字嗎？怎麼可以把別人的付出都當作理所當然所以我就應該要做這些事情嗎？」
完整過程曝光後也引起眾人怒火，不少人紛紛對原PO男友的言行大搖頭，「這男友觀念是三小，妳嫁給他應該直接變傭人」、「嫁過去一定要為他做牛做馬了」、「男友最不應該，但那群朋友他們一起去總該分擔點事物吧？」「已經浪費五年了，為了自己、為了以後，放手是種灑脫」、「妳現在已經不是客人了，要不要跟他結婚變傭人就自己決定吧」。（編輯：潘毅）