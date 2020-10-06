女到男友家烤肉！「傭人級待遇」曝光　眾嘆：嫁了會完蛋

中秋佳節才剛過，許多人都與親戚朋友團聚度過愉快的烤肉聚會。不過就有一名女網友抱怨，自己到男友家烤肉時，竟被對方以「傭人級待遇」招呼，讓不少人看完後直言「嫁了就完蛋」。

▲有女網友到男友家烤肉，到最後整理與烤肉的都變成她，讓不少人看完相當氣憤。（圖／翻攝《Dcard》）