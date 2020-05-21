駭客案報告「總統府沒一個人來」　高虹安怒提3大疑點

總統府上週傳出遭駭客入侵，導致內部大量文件外流，立法院司法及法制委員會今（21）日邀請新上任的總統府秘書長蘇嘉全等人備詢。不過，總統府官員全都缺席，執政黨立委全部噤聲，在野黨立委則是批評不尊重立院。台灣民眾黨立委高虹安則是氣憤地提出三大疑點。

高虹安怒批蘇嘉全指出，昨天520才宣誓就職的機關首長，卻在上任第一天就不到立法院接受質詢，上一屆還是立法院長的總統府秘書長，自己不到就算了，總統府竟然沒有一個人來，今天無故不到的政府官員，規避立法院監督，真的不應該。高虹安提出三大疑點，第一、究竟是資安事件或是洩密事件？是內部人士竊取文件，或是駭客入侵系統取得文件？如果是資安問題，各部會共提交九9份專案報告，談的卻都是各單位抒發資安系統和訓練應如何持續完備，但卻鮮少看到針對本次事件的檢討和改善？如果是人員洩密，9份報告都在談資安，對於人員洩密的報告或未來的改善也付之闕如。第二、統府第一時間宣稱，文件乃經「變造」，那是否代表文件本身是假的，也許甚至連入侵或竊取都稱不上？高虹安質疑，總統府又有一說是部分變造，但是哪個部分屬於變造？只要不說清楚，永遠都會有想像空間，政局自然不穩。「看似團結和樂的執政團隊，其實充滿政治算計與鬥爭？」總統與行政院之間原來不是夥伴相互合作而是政敵只能恐怖平衡？這樣的政府人民可以信任嗎？高虹安最後質疑，全案何時偵查可以完結？昨天又有文件流出，內容牽涉人員又更廣，內容也更細緻。之前政府曖昧其詞，難道是因為不確定究竟流出多少資料？怕編一個謊言，要用更多謊言來圓？政府越不正面回答問題，社會各界越好奇、討論與猜忌就越嚴重。外界已經有越來越強的質疑，認為整起事件根本就是內鬼洩密，只是總統府不想承認文件真實性，就推責是變造或駭客的手段高超？高虹安呼籲，政府應用公開透明的態度，誠實面對問題、解決問題，是資安危機就趕快補漏；如果資料是內部流出也勇敢承認，有過即改，才能杜外界悠悠之口。立院也要堅守職權，替民意發聲、監督政府，才不辱人民所託。