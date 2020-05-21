實名制、消防安檢都過關！北市14間酒店將重新開業

因為新冠肺炎疫情影響，全台灣的酒店業等特殊行業，停業至今已經一個多月，讓不少業者叫苦連天。而隨著疫情趨緩，防疫中心指揮官陳時中也表示，酒店業副業與否交由地方政府自行決定，許多縣市也開始研擬酒店復業一事。而轄內具有68間酒店登記在案的台北市，日前也拋出只要符合「顧客實名制」，以及消防設備合乎規定就可以復業。而今天（21日）晚間也有14間酒店合乎規範，即將進行復業。北市府18日晚間召開酒店業復業申請說明會，黃珊珊會後轉述，大多數業者都願意配合「顧客實名制」一事，而19日下午，北市府方面也針對即將設置的「實名制app」，邀請業者前來進行教學。而全台北市68間酒店業者，也有近八成的業者、一共53家派人來聽取說明會。此外，除了app實名制外，想要復業的酒店業者，也需要先進行消防安全檢查通過。而今天下午消防局及建管處，也陸續前往北市酒店進行查核，並針對相關消防設備進行檢查，若全都符合才能讓該酒店業者復業。而截至目前為止，商業處已經受理46家業者申請復業。而經過消防局及建管處檢查後，目前已經有至少14家業者合格，目前各項消防及建管安檢也持續在進行當中。商業處表示，今天將是北市開放酒店、舞廳營業首日，相關因應措施，府內開會討論中，首日預計派員到場輔導，後續將可由警方加強稽查，若業者有違規情況，可依傳染病防治法移送衛生局開罰3000元到1.5萬元，最重可讓業者停業1個月。