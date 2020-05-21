簡舒培爆「查媒事組電腦、手機」　柯昱安：不道歉就提告

民眾黨不分區立委蔡壁如，日前遭到網路截圖爆料，在市府及黨團發言人的通訊軟體群組中，飆罵各個發言人「死了」引發社會各界討論。而民進黨台北市議員簡舒培，今天（22日）下午在民政部門質詢時，除了質疑蔡壁如此舉是否有「職場霸凌」的嫌疑外，更表示接獲爆料，前北市府副發言人、現任民眾黨立院黨團副主任柯昱安，在截圖外流後，隨即針對媒事組進行電腦及手機的檢查。不過柯昱安也隨即發表回應，直言「不道歉，就提告。」簡舒培表示，蔡壁如在通訊軟體群組內的言論，引起外界譁然，她認為已經構成職場霸凌，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，甚至日前受訪還說團隊私下都會罵東罵西，顯見職場霸凌並非一天兩天，勞動局應該根據2020勞動檢查方針，優先對民眾黨進行勞動檢查，確認是否有職場霸凌的情事發生。台北市勞動局長陳信瑜在議場允諾，將了解調查是否涉及不法侵害。而簡舒培更加碼爆料，她收到民眾檢舉，指稱柯昱安這幾天進到台北市政府，對秘書處媒事組同仁進行電腦、手機的搜查，是否有發生這件事？台北市政府的員工，竟被民眾黨黨員騷擾，實在很離譜，若屬實就等於民眾黨不把台北市政府放在眼裡。台北市政府秘書長薛春明則表示，他不清楚此事需要了解，但他只管市府同仁，民眾黨員不屬他管轄範圍。簡舒培痛批，如果柯昱安有到市府做這些事，身為秘書長竟渾然不知就是失職，民眾黨員可以自由來去台北市政府，甚至對台北市政府員工指揮來指揮去。薛春明允諾將會查明是否屬實。而柯昱安也隨即對外回應，他完全沒有搜查市府人員的手機，請簡舒培議員拿出證據，不要胡亂指控，他敢對天發誓，他只有去市府開會，並未搜查手機，認為簡胡亂指控是很惡質的行為，不要在議場上亂說話，若簡不道歉他將提告。而柯昱安也在個人臉書上PO文，表示「簡議員抬舉了，我一介邊緣肥宅哪有什麼權力和膽識，去媒體事務組大呼小叫說要搜查手機跟電腦？」而針對原本對媒體表示「對天發誓」的說法，柯昱安也強調，「其實也不用對天發誓，反正不拿出證據，不道歉，就提告。」