高鐵被批罷韓專車！韓粉氣瘋喊拒搭　眾揭「一關鍵」打臉

▲高鐵聲明，這只是單純之商業行銷方案，而非所謂的「罷韓專車」。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

近日高鐵推出「大學生雙週快閃優惠」，活動時間剛好橫跨 666 罷韓公投，讓藍營質疑高鐵推出「罷韓專車」，甚至有韓粉不滿稱要拒搭高鐵；對此，高鐵則澄清是單純商業行銷方案，盼能透過促銷搶救受疫情影響的旅運量，引起網路熱議，就有網友直言「返鄉挺韓不行逆？」打臉「罷韓專車」說法。高鐵昨（ 22 ）澄清，由於受到新冠肺炎疫情衝擊，高鐵自 3 月中旬起，旅運量最多減少超過 5 成，「相關促銷優惠方案，均依照過往行銷經驗與銷售實績進行規劃，為單純之商業行銷方案」，近期也會推出其他優惠方案。不過，高鐵的解釋不為藍營人士所接受，國民黨團總召林為洲就強調，若高鐵要以公器協助罷韓，相關費用應該由罷韓團體支付；韓粉們也紛紛爆氣表示，「動用全台灣的資源去搞罷韓」、「這個惡劣的執政黨，無所不用其極的打擊韓國瑜」，更有韓粉發起拒搭行動「拒乘高鐡，以示抗議」。而藍營人士與韓粉的反應也引起熱議，就有網友表示「這是承認年輕人都很討厭韓國瑜所以一定會去罷免他嗎」、「反罷韓也半價啊講幹話」、「返鄉挺韓不行逆」、「人家挺韓回去投否絕票不行嗎」、「韓粉也可以投不贊成阿 是內心打定韓國瑜會被罷免嗎」，認為反罷韓民眾也可以使用優惠。（編輯：陳煜）