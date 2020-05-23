民進黨緊盯黨職改選激戰區　派員進駐北彰東投票所

明天5月24日，民進黨將改選地方黨部主委和黨代表，不過，近日各地紛紛傳出爭議，選戰火花四射。《NOWnews》掌握消息，民進黨中央將派工作人員進駐台北、彰化、台東等激戰選區，每個投開票所至少進駐2人，以確保選務工作順利進行。值得觀察的是，這幾個地方的選戰剛好都和民進黨派系「綠色友誼連線」有關。據了解，本週新上任的民進黨秘書長林錫耀在就任隔天、21日已召開一次選務會議，除了盤點各地爆發的爭議衝突之外，也針對選務進度、防疫準備、計票人力、開票時間、緊急應變等各項選務工作進行沙盤推演，確認選舉順利進行。在這次地方黨部主委選舉之中，競爭最激烈的莫過於台北市。海派推出的前市議員王孝維和綠色友誼連線的前立委薛凌對槓，互砍刀刀見骨，鬧到黨中央決議暫停北市黨部主委選舉，留待日後再議。除了台北市，綠色友誼連線參戰的彰化縣黨部主委選舉也廝殺激烈。綠色友誼連線推出縣黨部評召許廣東，許也獲新系支持，對上正國會系統的現任主委、前彰化市長邱建富。許廣東日前指控，10年前邱建富曾在彰化市長任內違反黨內禁令，到中國參加「海峽論壇」，他要求黨中央開除邱的黨籍。邱則指出，當時他是以寺廟管理人的身分參加論壇，也向縣黨部報備獲准才前往。特別的是，過去被視為「冷衙門」的民進黨台東縣黨部，以往選舉總是冷冷清清、乏人競爭，這次卻打得火熱，意外成為激戰選區。被歸類在英系的立委劉櫂豪參選黨部主委，對上綠色友誼連線的現任主委李翠峯的女兒林俐，雙方打到五五波。了解民進黨組織選務的知情人士告訴《NOWnews》記者，為了確保激戰選區的選務工作順利進行，黨中央將派員進駐台北、彰化和台東這3地的投開票所，防止衝突發生。雖然台北市黨部主委的選舉已經暫停，但24日還有黨代表選舉需要投票，為了避免發生意外，仍要派員進駐。