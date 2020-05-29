專訪／林俊憲：一句話印象　我想當重視民生的政治人物

台南市是文化古都，現在傳出不少人想去台南定居，文創人士也陸續進駐台南，「台南」兩字逐漸變得時尚，民進黨立委林俊憲接受《今日新聞 NOWnews》專訪指出，他曾參與台南安平老街的搶救工作，提到未來希望選民怎樣形容他？「我希望，他們想起我，是一個重視民生議題的民意代表、政治人物」。林俊憲說，「我記得我第一次當議員的時候，是20年前，那時候安平很落後，去台南的人，沒有人想到要去安平。那時候市長是張燦鍙 (民進黨籍第一位台南市長)，他去搶救安平第一條老街，從那時候開始，慢慢開始做安平的旅遊和文化」、「台南本身有很多文化的素材，吸引很多各地的人才到台南， 其實很多在台南發展得很成功的人，原先不是台南人，是喜歡台南，後來移居來台南」、「政府的支持開發很重要，台南有底蘊，只是以前沒有去發覺」。林俊憲表示，文化老街慢慢開發出來後，台南成為國內旅遊，尤其是年輕人旅遊最風行的地方，變成一種很時尚的旅遊點。例如台南點心、台南巷弄、台南廟宇等。「台南的最古老的區域，就是我的選區，什麼點心店啦，以前我去吃，都坐下來跟老闆哈啦， 現在我去，老闆連上廁所都沒時間了， 而且有的老闆因為人太多，還會不高興喔，說本來不是要賺這麼多錢，這蠻有台灣人氣質，有台灣人不同的另類看法」、「我看過老朋友，例如台南很有名的鱔魚意麵的老闆，他工作忙時從來沒笑過，我目睹他趕客人過，因為人潮太多，排隊久了，後面一堆人一直催他」。林俊憲指出，台南有特色點心，也有特色的巷弄小道，當然台灣也有很多地方急起直追，都有各自不同的特色。台南從張燦鍙、許添財、賴清德，到現在的黃偉哲，都重視文化這一塊 ，光是觀光旅遊，台灣人就喜歡去台南，因此台南比較不受陸客中斷的影響。記者問是否有轉折時間點？例如高鐵開通？林俊憲說，「我的感覺是安平做起來以後。安平在我選區附近，我聽到一些安平人很抱怨，因為他周末很難回家，因為人潮多，開始大塞車」、「大概在張燦鍙擔任市長處理海安路之後，海安路之前本來是一個爛攤子，但我們把它做起來，當然高鐵開通也是原因之一，但那是全國性的問題，讓台灣成為一日生活圈，成功有很多因素」。記者問「未來是否當台南市長」？林俊憲笑說，怎麼突然跳到政治問題，「每個人都要把自己現在的工作做好，做好之後，你自然就有機會。而且很多機會有時候，不是你可以事先計畫的，變化都很快，我們以前在台南，也沒想過台南縣市會合併， 也沒想到台南會有飛快進步的一段歷程」。林俊憲繼續談文化議題，「現在去台南，巷弄裡都有文化的東西，最早是張燦鍙學習日本京都的規畫，他指台南就是台灣的京都，因此他先整理安平，然後許添財接棒，後續完成海安路與老市區整建，賴清德再把幾個重要的點串起來，比如拆掉中國城商業大樓，空出台南最大的親水公園，也把海安路整理完成，再爭取美術館，大家都是一棒接一棒」。記者問「希望民眾以後回想你，一句話的形象是什麼」？林俊憲說，「我在台南從政20幾年，這也是我出生和長大的地方，我希望他們想起我，是一個重視民生議題的民意代表、政治人物」。林俊憲回答，台南吃的文化要保留，食衣住行方面，台南曾被評為世界級塞車很嚴重的地方，我們就爭取了很多停車場。像我的選區，就爭取七座停車場，規畫在前瞻計畫裡，「我可以說是爭取最多停車場的台南民代，這不是我厲害，是因為賴清德當時是行政院長，他當過台南市長，也有關係啦」。林俊憲指出，如果中央政府不投入，地方政府大概沒辦法解決。以前的規定是中央不補助地方興建停車場，你要自己花錢，但民進黨執政後改變做法，現在台南在精華區興建停車場，包括在赤嵌樓地面下，七座幾乎都是台南市古蹟最精華的地方，以前這些地區連摩托車都沒地方停，「我是重視民生的，對市民來說，相對於國家主張的意識形態，民眾更希望解決大家生活上每天會遇到的問題， 例如我們爭取到南台灣第一處老人醫院」。林俊憲說，「你有聽過小兒科診所，但有聽過老人科診所嗎？老人生病很多，都去醫院排隊等候，很辛苦。我們向成大醫院爭取成立一個老人診所，要65歲以上才可以來掛號」、「台南為什麼適合人住？成大醫院、奇美醫院的醫療水準都很高，歡迎大家移居台南，台南房子便宜，在台北市賣個廁所，就可以到台南住透天厝」。林俊憲表示，他的競選口號就是民生第一，ATM降價就是他爭取的，年輕人都在網路上購物，次數非常多，多到手續費應該調降，這有很多人受惠，這些都是來自選民的建議，指出原本不合理。談到身為台南立委必須通勤往返南北之間，林俊憲說，「我主張國會遷移，離開台北，但我不會堅持一定遷到台南，我會認同各地距離遷到台中」，不過林俊憲也笑說，民眾對政治人物的印象普遍不好，要花錢重蓋，會顧人怨、被人罵死，可能不少人都希望政治人物在貨櫃屋辦公就好，已經很討厭了，還要花錢蓋新的」。