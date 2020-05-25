傅崐萁入獄喊服務不打折　范雲：你還是自己辭吧

無黨籍花蓮縣立委傅崐萁因20多年前的炒股案判刑定讞，於下午4點左右入獄服刑，但由於傅沒被褫奪公權，法律上仍保有立委職權，在入獄前一晚，他也發臉書強調服務處大門仍敞開、對鄉親的關心不會停止。對此民進黨立委范雲則吐槽，認為傅服刑的這段期間，既不能問政、也不能提法案，等於有2/3立委職權無法行使，希望傅崐萁自己辭去立委職務。「立法委員工作，第一是問政、質詢；第二是立法、修法；第三才是服務。」范雲認為目前立法院沒有遠端質詢的措施，在審查法案時也無法在場表達意見，等同於花蓮人的聲音無法被傳進立法院。而她目前被民進黨安排去服務花蓮人，在傅崐萁入獄的消息出來之後，也有不少地方選民服務轉移到她身上，范雲直呼「我有必要代表花蓮民意，他們要一個在地選出、全心全意、人不在監獄、為他們服務的區域代表。」范雲指出，若傅崐萁保有職務，法律上也有利益無法迴避的問題，「如果他透過其它方式，像書面質詢改善他在監獄的條件，是不是可以給法務部施壓？立委也可以質詢關注監獄的狀況，我們沒看到其他國家的國會議員到監獄還宣稱可以服務、行使職權。」和一般市議員、基層民代若入獄便解職，立法委員則沒有相關規範，范雲也和同黨立委鍾佳濱提案修立法委員行為法，羅列了10項可能發生的情況，如受有期徒刑判決確定、且無法緩刑、易科罰金者；或取得外國國籍者，都應該讓立法院撤銷其立委職務。目前法案已完成連署，將在本周排入程序委員會。但即便法案通過，也無法溯及既往，若傅崐萁將2年10個月的刑期服滿，出獄時本屆立法院也進入尾聲，將再次進行大選。范雲也呼籲傅崐萁「還是自己辭了吧！」