立委帶職入獄　傅崐萁非第一人

衝撞高雄地院鐵門，造成多位員警受傷，高等法院依「首謀聚眾妨害公務罪」判處1年2個月刑期，邱毅入獄約7個月後假釋出獄，重返立法院。

另一例前立委顏清標，顏在則槍擊案、台中縣議長任內喝花酒報公帳貪污案，最高法院2008年間判刑3年9個月，由於未宣告褫奪公權，顏帶著立委身分入獄，最後顏在2009年5月假釋出獄。

還有一例立委被判刑是前立委高志鵬，高被指控2007年間，關說國有財產局台中市國有地租購案，收受50萬元政治獻金，台中高分院更二審依《貪汙治罪條例》判刑4年6個月有期徒刑、褫奪公權4年，高志鵬不服上訴，最高法院駁回，全案定讞，高志鵬於2019年1月入獄服刑。但由於高遭到褫奪公權，未能保有立委職務，在該年三月間立委補選，由立委余天勝出並連任至今。

無黨籍花蓮縣立委傅崐萁今(25)日，比起聲請的日期還提早了一天入獄，展開為期2年10個月的刑期。和地方民代不同的是，立委即便被判刑，只要沒被褫奪公權，就能保有其職位，若出獄時還沒進行改選，以傅崐萁為例，即便他服滿刑期，出獄時間約落在2023年的3月，屆時立法院仍沒改選，他出獄後便可立刻上工質詢、審查法案，這樣的狀況，在傅之前則有兩例。一例是前立委邱毅，他不滿2004年總統大選由陳水扁勝出，在2007年時