13名「台人大代表」身份曝！僅1在台出生　丈夫是通緝犯

▲林毅夫被我國國防部發布永久通緝令，至今仍無法回國（圖 / 翻攝自維基百科）

中國兩會在本月 22 日登場，13 名「台灣省代表」到場與會，會後力挺總理李克強的涉台發言，宣稱將「促進祖國統一的決心和信心」。不過，實際查看這些「代表」發現，其中僅陳雲英一人在台灣出生，其丈夫還是當年金門的叛逃軍官林毅夫。本次「代表台灣省」出席中國第13屆全國人民代表大會的代表，團長黃志賢、重慶台聯會長許沛（女）、江蘇台聯會長鄒振球、上海同濟大學教授張雄、上市公司人福醫藥集團創始人張曉東、台盟北京市委常務副主委陳軍（女，阿美族）。此外，還有林毅夫之妻陳雲英（女）、山東省台灣同胞聯誼會副會長林青（女）、海南台聯會長符之冠、福建台聯副會長梁志強、貴州台聯會長曾力群（女）、富麗（香港）國際集團董事長蔡培輝、河北醫科大學第二醫院腺體外科主任廖海鷹等 13 人。不過這 13 人中，只有陳雲英真正出生於台灣，是中國首名特殊教育學家，其餘 12 人則是在中國生長的「台籍」人士。此外，陳雲英的丈夫是金門叛逃軍官林毅夫，被我國國防部發布永久通緝令，至今仍無法回國，後來林毅夫也成為知名經濟學家、北京大學教授。當天這些「台灣省代表」強調反對台獨、促進統一的信心與決心，強調「政府工作報告彰顯了『以人民為中心』的發展思想，宣示了祖國大陸對台方針政策」，並誓言「我們一定能開創民族復興的美好未來」。（編輯：陳煜）