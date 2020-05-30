罷韓案有漏洞？藍委提案修選罷法　就職未滿1年不得罷免

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行，國民黨立委鄭正鈐今（30）日表示，這次的罷免案凸顯《公職人員選舉罷免法》有漏洞，讓罷免變成選舉延長賽，對台灣選風造成很糟糕的影響，因此提出選罷法部分條文修法草案，已交付內政委員會審查。鄭正鈐指出，若依現行規定，未來一邊選舉，一邊著手進行提議、連署對手的罷免案，如同替自己買保險，一但自己落選，就能開打選舉延長賽，準備將對手罷免，這是很糟糕的選舉風氣，至少要給對手1年以上的施政檢驗；因此提案修選罷法第75條，明定公職人員就職未滿1年者，不得進行罷免提議、連署及罷免投票，希望能健全選舉體制。鄭正鈐說，罷免是選民將公職人員權力收回的表現，理應是由該選區原有投票資格的人進行罷免投票，但根據現行規定，罷免投票前4個月設籍的民眾，就有投票罷免的資格，而之前罷韓團體動員民眾遷戶籍，出現許多「幽靈人口」，檢調卻睜一隻眼閉一隻眼，形成罷免案亂象；因此也提案要修正選罷法第3條，明訂公職人員罷免，由該屆公職人員選舉投票日具有原選舉區投票權的選舉人，以無記名投票的方法決定。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，重點並不在選罷法，而是因爲高雄市長韓國瑜的政治人格，失去民心，他認為國民黨可能覺得韓國瑜保不住了，害怕罷免案過關，才會想盡各種理由。