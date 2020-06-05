影／三倍券優惠北市起跑輸　秦慧珠：大腦小腦都沒思考？

振興經濟三倍券方案，隨著行政院日前召開記者會後，使用方法也已經揭露，除了能夠透過郵局以現金購買消費券外，行動支付及信用卡等付費方式，也被列在規定當中。而原本不確定會不會被列在消費範圍中的悠遊卡及悠遊付，最終也被列在消費方式內。也因此台北市議會今天針對台北市長柯文哲進行施政總質詢時，國民黨台北市議員秦慧珠就質詢此議題，直言各個行動支付及信用卡業者，都開始揭露三倍券相關的消費回饋，而台北市政府、悠遊付，卻未有相關優惠措施，質疑北市府及悠遊卡公司「大腦、小腦甚至是膝蓋都沒在思考？」秦慧珠在質詢時表示，財政部已經先斥資1.25億，針對三倍券的消費進行加碼優惠，包括使用台灣Pay可加碼再賺300元回饋金，等於花1000元可換3300元；台北市議員秦慧珠下午在議會總質詢中，請全體柯市府團隊上台答詢，對於台北市府有什麼三倍券加碼方案，可以把消費者留在台北市？柯文哲則僅回應「有在想」，也被秦慧珠批評柯文哲及局處官員「麻木不仁，腦袋一片空白。」秦慧珠表示，財政部的台灣pay已經提出回饋方案，柯市府的官員卻沒有想過怎麼去競爭。另外，台新金、國泰金和其他的電子支付，每一家都宣布回饋2至8%，並在6月5日前把回饋方案送經濟部審核，都開始規畫。甚至連高雄市政府都拿出5000萬預算進行抽獎，「人家可以抽黃金、抽汽車，你就不能拿錢出來抽鑽石、抽房子嗎？」柯文哲說，這要精算一下，台北市的財力，可以和其他縣市打消耗戰，但這是整個國家制度有問題，逼迫各縣市政府加碼，台北市一定會被迫出手，但北市禁得起打消耗戰，其他縣市的財政呢？柯文哲強調，這是國家政策出問題，各縣市去搶，難道北市要做出強迫在台北市消費才加碼嗎？ 柯文哲還酸，蘇貞昌的好用、好領、好刺激、最溫暖，各縣市會大亂，但以台北市財力，要加碼做得到，但逼迫加碼是政策缺失。