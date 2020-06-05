快訊／罷韓前一晚　韓國瑜愛河邊喊「路平燈亮水溝通」！

57萬4996票，且同意票超過不同意票，罷免就算成功。韓國瑜5日晚間到愛河之心旁視察

愛河之心，雖是視察路燈但高雄市府包括

許多支持者特地趕到愛河邊替韓國瑜加油打氣，高喊「市長加油」！

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案將進行投票，如果投票數超過LED路燈PFI專案，強調「路平燈亮水溝通」是上任以來市府認真執行，市民看得見的成果。韓國瑜表示簡單7個字，可以代表高雄市府團隊真的不眠不休投入付出，這7個字是「路平燈亮水溝通」。路平，團隊上來不到一年半，處理650條道路，經過5/19、5/29兩場豪大雨鋪的路都沒出現坑洞。水溝通只有3個字，但高雄市府清了4千公里的水溝，完全良心工程。「而今天看燈亮，24萬盞路燈，我們用最落伍的方式60人每天巡路燈，像話嗎？今年底所有路燈，一個手機APP控制，只要故障6小時內修復，這是現代化城市最基本工作，帶來非常多效益大家看得到。」韓國瑜說路平燈亮水溝通「大家說很簡單」，但背後代表的是無盡付出。高雄市新聞局長鄭照新出面受訪，談到韓國瑜晚間臉書上傳的影片，鄭照新表示在這一年半時間，韓市府達到很多市民託付的目標，雖然只有一年半但已經看到整個基礎建設有長足進步，他特別提到「未來四年完整任期裡面一定要達到里程碑」。原本韓國瑜晚間的行程訂在8點，而且就剛好選在罷韓遊行的終點愛河畔，或許是憂心雙方強碰形成發生衝突，韓國瑜行程在下午往後順延1個半小時，地點也改在副市長、工務局、民政局、甚至連毒防局長都出席，國民黨研考會主委李銘義、前立委林麗蟬、國民黨籍議員童燕珍、黃柏霖、黃香菽、鍾易仲也陪伴在韓國瑜旁，