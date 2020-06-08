稱高雄命名是因為「又高又雄」！陳以信遭砲轟：根本草包

高雄市長韓國瑜於前（ 6 ）日獲 93 萬票通過罷免案，成為台灣政治史上

首位被罷免的直轄市長，對此國民黨立委陳以信就表示「高雄人再度做了決定」，並稱日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市「又高又雄」，而這個說法也被專欄作家張宇韶撰文反駁，並稱這是白痴造句法同時回嗆陳以信「與草包無異」。

國民黨立委陳以信在 6 日晚間開票結果公布後感慨發文「一百年前日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄。然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭」，

而核能流言終結者創辦人黃士修針對此事也在個人臉書發文表示「我沒有想護航的意思，但陳以信講的其實滿接近日本人的原意」。

▲立委陳以信臉書發文稱打狗改為高雄，是希望這個城市「又高又雄」。（圖／翻攝自 陳以信臉書）

而專欄作家張宇韶則接連在 24 小時內連發兩篇文章，抨擊陳以信「又高又雄」的說法，他表示自己是嘉義大林人，按照陳以信的「白痴造句法」，日本人也要叫「又嘉又義」才對。他也指出打狗是台灣在地的老地名，只是日文發音之故才會轉為高雄，並批評這些藍營「菁英」向來自以為高人一等，但背後空無一物，與草包無異。

▲張宇韶也在臉書回應根本沒關係。（圖／翻攝自 張宇韶臉書）

▲張宇韶回應這是「白癡造句法」。（圖／翻攝自 張宇韶臉書）

對此就有網友利用這種造句法，在該則貼文底下留言回覆「又高又雄？又台又北？又鵝又鑾又鼻？」、「我住在又屏又東」、「我是住在最北端的又淡又水」、「又老又窮」。此外，依現行選罷法規定，高雄市長必須進行補選。民進黨方面目前以行政院副院長陳其邁呼聲最高，而國民黨目前尚未公布名單。（編輯：楊智傑）