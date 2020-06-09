香港歌手何韻詩遭潑漆　北檢起訴主嫌胡志偉等11人

香港歌手何韻詩去年來台參與反送中活動，卻突遭統促黨惡意潑紅漆，台北地檢署今（9）依強制、公然侮辱、毀損、妨害合法集會等4罪嫌，將「大陳島鄉情文化促進會」理事長胡志偉及成員梁太富共11人起訴。另被控涉犯組織犯罪、恐嚇罪嫌則獲不起訴。何韻詩去年到台北市參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，聲援香港，但卻在接受媒體訪問時，遭一名蒙面男子從後方潑灑紅色油漆，警方隨即在現場逮補涉案的胡志偉和梁太富，移送北檢偵辦。台北地方法院審理後認為無羈押必要，裁定胡志偉20萬交保、梁太富10萬交保。檢警循線調查，發現胡志偉在案發前，曾在新北板橋區大陳消防公司開會，預謀、編組、演練整起行動，共有9人涉案，皆是大陳島鄉情文化促進會成員。由大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達擔任總策劃，胡志偉擔任行動執行人，商討如何針對何韻詩等人展開反對行動。據了解，該會議成員還細分為行動組、保護組、後勤組與策劃組，除了潑灑紅漆外，陳嫌等人還規劃不同方案，包括以水槍、水球裝穢物、廚餘或餿水、紅漆伺機行動；保護組避免行動後遭攻擊，預謀阻擋人群抓捕犯嫌；後勤組備有犯案物品。警方昨分別前往台北市、新北市拘提陳友達等7人，並查扣水槍、水球、廚餘等證物。檢方訊後認定胡志偉、梁太富等11人涉犯強制、強暴犯公然侮辱、毀損、集遊法以強暴方法妨害合法舉行之集會等罪，今依法起訴；另涉組織犯罪防制條例，諭令各以1萬元至15萬元交保。北檢不服北院裁定交保提抗告，但高等法院駁回抗告確定。