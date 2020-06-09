四度流標後！新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨　2022年交艦

▲海軍司令劉志斌上將（左）9日在台灣國際造船股份有限公司，主持「海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨典禮」。

海軍代號「鴻運計畫」的兩棲船塢運輸艦建造案，確定由台灣國際造船得標，今（9）日安放龍骨，

預計於民國111年（2022年）4月完成交艦。服役後將可執行外（離）島物資運補、人員運輸、災害防救以及人道救援等任務。

海軍司令部表示，此案於2018年完成簽約，並在隔年5月開工，依照「長期規劃、分批造艦、整合產業與永續經營」等政策指導，同時因應外（離）島物資運補、人員運輸、災害防救以及人道救援等任務，預計於2022年4月完成交艦。

「海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨典禮」典禮上午在台船公司舉行，海軍司令劉志斌上將偕同台船公司董事長鄭文龍，共同將銀幣安放在船型模板上，並上香祈福，祈祝造艦工程順利。

海軍向來編制兩艘船塢登陸艦（LSD），雖然在1999年獲得了一艘美國除役的安克拉治(Anchorage class)級船塢運輸艦，命名為「旭海號」(LSD-193)，但是沒有後續引進計畫，在二戰時期建造的中正號除役後，僅剩旭海號擔負運輸大任。因此海軍司令部2016年3月正式公布「新型兩棲船塢運輸艦技術服務案」招標公告，正式展開下一代船塢運輸艦的前置作業。





2017年4月，代號「鴻運計畫」的招商工作開始，卻一直不順利，由於招標價格過低，讓廠商投標意願低落。一再流標對蔡英文政府「國艦國造」政策形成打擊。經過4度流標後，2018年3月由台船得標，得標金額為46億3576萬元。



