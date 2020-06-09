韓粉周末上凱道　藍委喊：讓韓國瑜沉澱一下吧

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高雄市長韓國瑜罷免案6日以93萬票過關，韓將在本周去職，許多韓粉心情無法平復，加上挺韓的高雄市議長許崑源墜樓輕生、民進黨議員王浩宇、梁文傑加以嘲諷。韓粉已申請凱達格蘭大道的路權，要在13日、14日上街遊行，發出他們的怒吼。但一名國民黨北部的立委對此表達不贊同，認為韓國瑜連戰連敗，身心疲累，此時應好好沉澱，不該再把他推上下一個戰場。該名立委表示，不只中間選民質疑此次韓粉上凱道的動機，甚至連一些支持韓國瑜的中間選民都不能認同，在今天之前，韓國瑜一直處於戰的狀態，這個團隊、這個人都是疲累的，一個將帥，一個士兵都一樣，當處於疲累狀態 不會有好的出征結果 。「現在這個時候，站上凱道的訴求、主軸、理念又是什麼？最能夠凝聚大家的就是理念，不是什麼形象、魅力、賄選買票、請客吃飯，而是理念。」該立委認為，如果韓粉的訴求是韓國瑜被罷免了，所以他們也要來罷免蔡英文，「那台灣這樣下去會不得了。」但由於韓國瑜的支持者，政黨認同度都趨向於國民黨，是否和韓粉站在一起也讓國民黨兩難，該立委表示「江啟臣兩邊都不是人，民進黨有蔡英文，很清楚，對或不對、合法或不合法，她說就是有影響力，國民黨沒有這樣的人，會陷入父子騎驢的情況。」而另一位國民黨內人士則認為，即便外界會把韓粉的行為和國民黨做連結，國民黨也必須響應，「那沒問題，就跟我們認為尹立是民進黨側翼一樣，基本上韓國瑜就是被鬥爭，國民黨在高雄就是被民進黨鬥掉，(外界要把韓粉)跟我們國民黨連結，連結就連結，連這都怕就不要混了啦。」該名黨內人士指出，對於此次結果，已經讓國民黨內部「火都燒起來」，認為黨高層面對輿論、攻擊都只會挨打，黨主席江啟臣承受了最大的壓力，「江啟臣也是黨員選出來的，不管一個社團政黨國家，你的領導人都要跟著群眾走。」