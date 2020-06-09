影／最後的市政會議　韓國瑜：來是偶然、離開是必然

▲高雄市長韓國瑜今（9）日主持任內最後一次市政會。（圖／高市府提供,2020.06.09）

▲韓國瑜與葉匡時。（圖／高市府提供,2020.06.09）

▲韓國瑜深深一鞠躬，歡迎各界好友到雲林找他聊天、喝茶、聊往事。（圖／高市府提供,2020.06.09）

高雄市長韓國瑜今（9）日主持任內最後一次市政會議，他說，對高雄充滿濃厚的感情，期勉留任的官員安定民心，不可鬆懈，希望高雄繼續充滿希望、開朗、祥和，觀光客、投資客絡繹不絕，農特產品深受消費者喜愛，最後叮嚀市政之餘，他不忘推薦最後一本每月好書「生命清單」，期盼高雄充滿文化涵養。韓國瑜表示，即使離情依依，他對高雄仍舊充滿濃厚的感情，這也是團隊的心聲及使命感，「來是偶然、離開是必然」，回首來時路時做了什麼、留下什麼是最重要的，談到新冠肺炎及登革熱疫情雙重考驗，在團隊和各界投入下，雙雙維持零本土病例，刑案犯罪率較去年同期降低10％以上，夥伴表現優異、難能可貴，感謝大家這段時間的付出。本次會議為讓全體各區公所參與，調整為擴大市政會議，韓國瑜最後叮嚀留任的同仁，天氣變化已經超越過去的經驗法則，他提醒遇到颱風、豪雨等天然災害時，各區特別是偏鄉地區盡可能備妥物資，尤其是耐存放的物資，才不會造成資源浪費，這幾天頓失府會兩位首長，勢必造成心理層面衝擊，他也期許務必穩定人心，降低茫然感及負面情緒。他強調，過去兩年高雄人民心是開放的，「高雄的和諧是我們所追求的」，千萬不能因為人事變更或離開打擊信心和希望，期待未來的高雄充滿開朗、希望、陽光及祥和，觀光客、投資客絡繹不絕，農特產品深受消費者喜愛，相信新的團隊也會戮力以赴追求同樣的目標，留任同仁也不可鬆懈精神，讓高雄精神永存、彩色興旺，將來回首時會堅信過去1年半的付出是值得的。去職在即，韓國瑜除推薦最後一本本月好書「生命清單」，鼓勵大家閱讀這本感人肺腑的好書，期盼高雄充滿文化涵養，也歡迎各界好友到雲林找他聊天、喝茶、聊往事，市政會議後，他率領所有局處首長合拍畢業照，並感性發表談話，一路上有上百位民眾不斷向韓國瑜和團隊加油打氣，現場充滿濃濃離情。韓國瑜致詞時再次感謝優質團隊，在過去一年半時間，認真努力為高雄打拚，所有施政的成果，有賴於市民朋友一一檢驗，新冠肺炎、登革熱、刑事案件及農特產品外銷都有優異的表現，「有這樣子一個團隊，我相信身為市長是非常覺得驕傲跟自豪的」，他以團隊為榮；人在公門，身上掛著一個公職，本來就是一心一意為市民來打拚，在任期之內做了些什麼，他認為才是更重要的，韓國瑜說，高雄在一天之內失去了市長跟議長，心情十分憂傷難過，他希望所有高雄市民朋友，能夠把心平靜下來，日子還是要過，高雄還是要進步，「大家一定要齊心努力，讓高雄繼續往前走，變成一個光榮的城市。」新的市府團隊下星期即將上任，他相信會在他們努力的基礎之上，認真為市民朋友打拼，能夠往這個方向努力，高雄的榮譽感絕對不能消失，未來發展才會希望。