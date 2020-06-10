警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

直播／推陳其邁收復失土？高雄市長補選　蔡英文最新說法

編輯林莞茜/綜合報導-2020-06-10 13:28:33
▲民進黨中常會前，黨主席蔡英文接受媒體訪問，針對罷韓案及時事發表看法。（圖／NOWnews直播）
高雄市長韓國瑜罷免投票於上週六落幕，最終有超過93萬高雄市民投下同意罷免票，韓國瑜本週即將解除職務，他也透過臉書宣布不會提罷免訴訟，市長補選已成定局。身兼民進黨主席的總統蔡英文，今（10）於民進黨中常會前受訪，預計會對罷韓案、高雄代理市長人選以及補選事宜表達看法，最新情況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶大家了解。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀