直播／推陳其邁收復失土？高雄市長補選　蔡英文最新說法

高雄市長韓國瑜罷免投票於上週六落幕，最終有超過93萬高雄市民投下同意罷免票，韓國瑜本週即將解除職務，他也透過臉書宣布不會提罷免訴訟，市長補選已成定局。身兼民進黨主席的總統蔡英文，今（10）於民進黨中常會前受訪，預計會對罷韓案、高雄代理市長人選以及補選事宜表達看法，最新情況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶大家了解。