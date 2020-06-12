中科院台東射擊　傳為測試「台版薩德」飛彈防禦系統

中科院昨（11）晚分別在台東成功鎮基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，外傳其中一款測試飛彈為天弓三型防空飛彈的增程型，為中科院發展的「終端飛彈防禦系統」，功能類似美軍在南韓部署的「

（THAAD）。

據了解，中科院昨晚是將天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射天弓三型增程型飛彈實施作戰測試。對此，中科院則是發布新聞稿表示，

增程型飛彈試射，但是由於出現控制訊號不穩現象，加上中國科研船在東部外海徘徊，軍方擔心飛彈機密飛彈電子參數洩漏，因而延後測試時間。

▲台東9日晚上傳出巨大聲響，並且有民眾在海邊拍下火球，引起民眾騷動，海巡署晚間證實是中科院的火砲射擊。（照片陳姓網友拍攝）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月9日

薩德反飛彈系統」本院依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建構我國自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行。本次於台東地區執行測試，主要係配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，本院援例不予評論，籲請國人支持。面對中國大陸彈道飛彈與軍機威脅，我國建構全球第二嚴密的防空網，包括國產天弓二型、天弓三型防空、車載天劍一型飛彈，以及向美國採購的愛國者二型、愛國者三型、刺針與鷹式等防空飛彈系統。為了強化反彈道飛彈攔截能力，中科院在2014年啟動「強弓專案」，提升天弓三型防空性能，最大射程由45公里提升至70公里，彈體除了金屬材質外，更加入複合性材料，藉此降低重量。今年4月，中科院人員進入九鵬基地原打算實施弓三