高雄市長補選該藍白合作？他列「7大疑慮」：別中圈套

▲新北市議員葉元之。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.12.2）

▲葉元之列出高雄市長補選藍白合作的七大疑慮。（圖／翻攝臉書）

罷韓投票過關，高雄市長補選將於2020年8月15日週六舉行投票。民眾黨立委蔡壁如也拋出「藍白合作」的議題。對此，新北市議員葉元之則列出「7大疑慮」，希望藍營別中圈套。新北市議員葉元之今( 12 )日在臉書提到，蔡壁如放出高雄市長補選藍白合作的風向，藍營內部也有人抱持正面態度，但他自己認為「期期不可」，並列出7點。葉元之指出，「台北市長柯文哲相當善變與不可信，很多和柯合作過的黨派或人，後來都跟他翻臉，「國民黨要步上他們後塵嗎？」他也認為，柯的崛起來自於民進黨2014年的全力支持，2018年時一邊開票一邊投票，許多民進黨選民也棄姚保柯，柯文哲絕對是綠底的。葉元之回憶起2014競選北市長時，「柯文哲用網軍對連勝文進行極度的霸凌，如果民眾黨想來跟國民黨合作，是否先向連勝文道歉？葉元之強調，民眾黨能吃到綠的票已經到頂，現在一心一意想吃藍的票，例如狂罵民進黨，而綠營人士也樂於回應，拉抬柯的聲量」。葉元之補充，「去年柯還偏綠時，他罵蘇貞昌不要臉，蘇都不敢回應，現在綠營強力回嘴，就是試圖分化藍營選票；民眾黨拉謝立功等藍營人士做秘書長，目的也很清楚。他表示，民眾黨在2022年九合一選舉勢必在各選區提名，到時候就是拉藍營的票」。葉元之認為，「國民黨應該提名自己的高雄市長候選人，加強黨核心價值的論述，並且強力宣傳韓市府的政績，做出和其他黨的區隔。一昧的和民眾黨保持曖昧，炒作藍白合的話題，只會讓選民對藍白間的界線模糊，好像投藍或投白都可，這就中了蔡壁如的圈套」。（編輯：潘毅）