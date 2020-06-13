「文化YA總會」今天開播　首集來賓黃子佼暢談台灣軟實力

▲由文化總會與寶島聯播網共同製播的廣播節目「文化YA總會」今（13）日下午4點開播，黃子佼（左）擔任首集來賓。（圖／文化總會）

由文化總會與寶島聯播網共同製播的廣播節目「文化YA總會」今（13）日下午4點開播，主持人安欣、湯欸介紹文化議題。開播的第一集，就請到知名主持人黃子佼擔任特別來賓，和文化總會副秘書長李厚慶一起大聊文總的工作內容，以及台灣的文化軟實力。「文化YA總會」廣播節目於6月13日起，每週六的16時到17時播出。除了可以在寶島聯播網收聽（北台灣：寶島新聲98.5；中台灣：大千電台99.1；花蓮地區：希望之聲90.5），也可以在文總的YouTube頻道上收看，還有Podcast。在今天開播的「文化YA總會」第一集中，李厚慶和黃子佼擔任來賓，以「文總搞什麼」為題，幫大家揭開文化總會的神秘面紗，李厚慶爆料說，曾有一場活動，由黃子佼當策展人，沒想到給人印象是「綜藝咖」的黃子佼，當起策展人竟然有股肅殺之氣，開會總是能精準找到問題並且解決，相當厲害。「就是要快、狠、準嘛！」黃子佼也在節目不諱言地說，他過去從沒聽過文化總會，直到2017年發現「Hello, Miss Lin」媽祖文化特展，才第一次踏進文總位於重慶南路的展場，「原本覺得是棟詭異的大樓，但沒想到裡面這麼精采」。黃子佼說，「Hello, Miss Lin」特展將台灣傳統信化仰文化，包裝成充滿潮流感，從此對策展的文總留下深刻印象，日後更多次與文化總會有更深入的合作，一起讓台灣的新銳藝術家有「被看見」的機會。李厚慶表示，文化總會有其歷史背景，但時代在變，文總不能繼續守舊，既然傳統的靜態展離人們太遙遠，不如讓文化「動」起來，主動貼近大家的日常生活，除了「Hello, Miss Lin」外，文總也陸續舉辦了「嬉哈故宮」「討拍」等跨界大型活動，每次出手都希望可以讓更多人可以拿掉對「文化」二字的刻版印象，更願意親近、接觸文化。黃子佼指出，台灣其實有很強的創作能量，絕對不比日本、韓國遜色，只是缺少舞台，因此，他這幾年除了每逢大型主持活動必穿台灣設計師衣服之外，平常也會看展買畫，希望可以給這些藝術家一點鼓勵，有時更用自己的臉書帳號到藝術家的粉絲團留言打氣。黃子佼笑說，對方沒想到會有藝人留言，還以為是假帳號，哭笑不得。