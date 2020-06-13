收2顆子彈威脅！王浩宇千字文吐心聲：說不難過是騙人的

高雄市議長許崑源在罷免案後不幸逝世，民進黨桃園市議員王浩宇轉發其死訊「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引起不少民眾不滿。近日，他收到不明人士的死亡威脅，在貼出「兩顆子彈」的照片後，今（ 13 ）日又寫下千字文感嘆「說部會難過，是騙人的」，並表達自己身為議員的無奈。

桃園市議員王浩宇以 1028 字記錄下擔任議員以來的無奈心聲「我一個人站在中壢街頭三百多天，最後成為了全國最年輕的直轄市議員」，並針對這幾天以來的事件表達感想「對我最嚴重的指控：是我不關心中壢。但在我擔任議員的 10 個會期內，我有 9 個會期的工作報告是全勤的，就算中壢有會勘、也都有到議會問政」。

▲王浩宇分享自己議員生涯心聲。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇也提到「每個月平均收到 2000 件的訊息，至少有數百隻毛孩子透過我們找到回家的路，而實質的改善也看得到成績： 10 條越野賽道，累積完成36條。改善監視系統，增加了 2256 。改善河川污染的污水下水道，正在 ing 。更不用說，我堅持的延後上學、冷氣入班、機車路權政策，現在在桃園正在持續推動。」

最後王浩宇也感嘆自己雖然是中壢人「當然，中壢不是個完美的城市，早期就缺乏都市規劃，但我們從來沒有放棄努力，一直都在努力。常常，我都是跟市長、區長，用Line或電話討論市政到半夜。因為，有太多的事情要努力。你可以討厭我、可以不認同我的政治立場，但請不要說我不努力，作為一個議員，我真的盡力了」。（編輯：楊智傑）