軍校生蹦跳《放手去做》　國防部三軍六校畢業熱血拍MV

畢業季到來，許多大專院校都推出畢業MV，一方面懷念自己的學生生涯，同時也對未來步入社會有著無限憧憬。國內的軍校也感受到這股風潮，今日一支由國防部三軍六校聯合推出的畢業歌MV《放手去做》，讓民眾們感受到軍校與以往完全不同的活力。在這支MV裡，身著不同軍種制服的軍校畢業生們，跳脫以往給民眾嚴肅的感覺，展現出年輕人充滿活力的一面，在各校區跳出整齊的舞步。此次參與「放手去做」演唱的學生分別有陸軍官校陳柏仁、呂喬軒，海軍官校王彥綦、廖垚凱，空軍官校龔嗣傑、洪廷豫，理工學院李怡蓁、李致妤，管理學院邱彥凱、蔡佩璇，政戰學院王立文、杜璿以及國防醫學院簡語宣、陳政廷，每位同學都是各校唱歌健將，但因為歌聲音色皆不同，此次負責操刀的軍聞社新聞官呂尚俞表示，演唱的同學們不是專業歌手，面對14個人，就等同於要克服14個不同的音域限制，經過一番討論後才定調。值得一提的是，在MV中的副歌段落安排了團體舞蹈，為這首青春熱血的畢業歌曲增添色彩，也讓這屆的軍校生展現出屬於軍校生的青春熱血與展望，值得一提的是，這次製作MV，軍聞社與政戰學院新聞系學生「產學合作」，攝影團隊帶著同學一同完成屬於自己的青春與熱血，對於軍聞社團隊，是重返青春、見證學弟妹成長足跡，對於同學除了在影視製作上獲得經驗，更多是替109年班留下屬於自己的青春回憶！