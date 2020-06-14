緬懷客家國寶鍾肇政　蔡英文追贈一等景星勳章及褒揚令

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▲蘇貞昌回憶說，鍾老不只是在書房或象牙塔中，他是走出來，真正用行為拓展，讓台灣走到更合理的境界，人民當家做主。（圖／行政院提供）

台灣文學大老鍾肇政過世，桃園市政府在今（14）日舉辦「鍾肇政追思音樂會」，總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌都到場，為一代文化國寶送別。蔡英文親自追贈一等景星勳章並頒發褒揚令給鍾老遺屬，表達對鍾肇政最深的懷念蘇貞昌也表示，今天大家聚集於此，用音樂追思一位溫暖的長者、客家大老、文壇巨擘、台灣國寶，他要向鍾肇政先生致上最高敬意。蔡英文說鍾老所創作《魯冰花》是台灣人共同的記憶、《台灣人三部曲》、《濁流三部曲》更開啟台灣大河小說；更令人敬佩的是，在威權統治時期，鍾老無畏無懼，致力於組織本土作家，並撐出屬於台灣人的空間蔡英文指出，他是1988年還我母語客家運動的重要人物，也首開全球先例爭取成立寶島客家電台，同時出任電台董座，以及台灣公共客家事務協會理事長，終其一生為台灣文化及本土意識奔走，也不斷為客家族群權益努力。蔡英文最後引用鍾老在1991年提出的「新个客家人」主張──「我們願意為尋回我們的尊嚴、再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心，為我們大家的光明未來戮力以赴。」蔡總統說，她將持續努力實踐這個理念，以悼念永遠的文化國寶鍾肇政。蘇貞昌表示，鍾老在其90幾年豐富精采的人生裡，歷經不同世代，面對不同的統治者，但他始終如一，認真推動客家族群母語，推廣客家文化，更提攜文壇後進，讓台灣文學繁茂蘇貞昌回憶，鍾老不只是在書房或象牙塔中，他是走出來，真正用行為拓展，讓台灣走到更合理的境界，人民當家做主，30幾年前自己競選屏東縣長時，鍾老不辭路途遙遠，自費組團到屏東站台助選，這不只是為了他，而是為了當時還在黨外努力推開民主大門的每一個人。蘇貞昌指出，現在蔡總統剛完成第一任任期，展開第二任任期，這寶貴的四年記憶中，看到鍾老雖然哲人已遠，但應該學習他的精神，支持蔡總統，並在蔡總統領導下，好好努力做這塊土地的主人，建設最美好的國家。蘇也感性地表示，相信鍾老在天上一定會一如既往，用他溫暖的眼神、調皮地告訴我們「做得很好，加油（客語）」。