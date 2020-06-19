時中爆紅路4／不分藍綠　這些人都曾大膽「逆時中」！

▲台北市長柯文哲6日上午出席台北端午嘉年華龍舟點睛暨祭江大典。（圖／記者林柏年攝年.2020.06.06）

▲韓國瑜（圖/記者郭俊暉攝影）

▲台南市長黃偉哲（中左三）與陳時中（中戴口罩者）合影。（圖／獅隊提供）

▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。（圖/陳明安攝,2018.11.24）

新冠肺炎疫情期間，擔任防疫指揮官的衛福部長陳時中，由於各項政策措施處理得當，讓新冠肺炎疫情不至於在台灣引發大流行，也讓外界認為是防疫大功臣之一。而陳時中在防疫期間的各項政策，多數被外界奉為圭臬，甚至產生「順時中」的說法，不過有順時中，就會有「逆時中」，不只在野黨，就連執政黨的政治人物，都有人對陳時中的政策提出抗議或不埋單。新冠肺炎疫情剛爆發時，許多滯留在湖北武漢的台商及眷屬，都想趕緊從大陸回到台灣，當時兩岸協商就以包機模式，將人從武漢接回。而回到台灣後因為防疫緣故，得進行集中隔離。指揮中心當時先是表示，為了避免造成民眾恐慌，偏向不公布集中隔離地點，但柯文哲在接受媒體訪問時，就大嘴巴表示「北部的隔離地點位在陽明山上的台銀宿舍」引發外界議論。之後，陳時中也在記者會上重話回應，強調「若有違反相關法規就開罰」，柯文哲也不甘示弱地質疑：「不能講，你（陳時中）要先說，我最尊重SOP了」不過此番說法卻引發社會輿論批評，也自此之後讓柯文哲在接受媒體訪問時，表示「要順時中」，更將北市防疫相關事項的發言權，交給說話較為謹慎的副市長黃珊珊。海軍敦睦艦隊中的磐石軍艦，四月下旬傳出大規模感染新冠肺炎的案例。當時高雄市政府針對其中346位住在高雄的官兵進行電話疫調，不過卻有多名官兵拒絕疫調。針對這樣的狀況，陳時中也直言非確診或極可能病例不適用《傳染病防治法》，無法對拒絕疫調者開罰。不過韓國瑜則鐵了心「逆時中」，表示不配合疫調者，就將開罰6萬至30萬元。從四月初起，防疫指揮中心針對全台可能出現人潮的各個旅遊風景區，進行手機簡訊的提醒。而4日針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南。台南市長黃偉哲表示，這3個景點的人潮並未達密集、擁擠的標準，被列入有點困擾，直呼「中央亂槍打鳥」。此外五月勞動節連假期間，交通部在指揮中心的指示下，升級原有的「1968app」，匡列的200多個旅遊熱點，台南市就占了27個，消息一出引發黃偉哲不滿，隔空先嗆中央「跟台南有仇嗎？」再批交通部的app「沒路用」，呼籲別傷害台南觀光。由於黃偉哲同為執政黨的地方縣市首長，砲打中央逆時中，當時也引發社會關注。相較於上面幾位檯面上的政治人物，陳佩琪就相對特殊。原因在於陳佩琪的逆時中，是透過臉書對外發文，次數之頻繁、甚至槓上民進黨台北市議員簡舒培，讓即使不是政治人物的陳佩琪，也能鬧上新聞版面。一開始先是針對防疫指揮中心對外宣傳「傳給WHO的電子郵件，是首度提醒新冠肺炎疫情」的說法，抱持著存疑的態度，認為怎麼看都是「向WHO索取更多資訊」而已，也讓簡舒培直言「市長市政滿意度民調會下降，夫人發臉書也有關」，讓兩人直接在臉書上開戰。而風波過後，陳佩琪再度在臉書上發文，抨擊陳時中「為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任」，訂了一個任誰都做不到的標準，然後說「你們縣市長誰做的到誰去開」，「若用這種態度防疫， 換我這種沒專業的來都行」再度引發外界討論。不過陳佩琪的嗆辣個性，似乎連丈夫柯文哲都阻止不了，僅能無奈表示「我會勸她少寫臉書」，更直言「台大醫學系的女生，很難管的」。

時中爆紅路1／因抗疫聲名大噪 陳時中的轉變與以後

時中爆紅路2／木屐、滷肉飯、荔枝 從抗疫英雄到業配王

時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

時中爆紅路5／首位牙醫衛福部長 陳時中如何走上公職路

時中爆紅路6／人氣不等於選票 半數民眾不挺陳時中參選