「立院不用力、高雄死不放」！黃暐瀚：國民黨戰場錯誤

▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

國民黨在高雄市長韓國瑜被罷免之後，將提名誰投入高雄市長補選，引發關注。尤其在今（18）日高雄市前民政局長曹桓榮宣布參選後，加上之前表態的市議員李雅靜、被媒體詢問意願時沒有否認的不分區立委吳怡玎等人，國民黨內似乎呈現參選爆炸的態勢。對此，政治評論員黃暐瀚直言「國民黨的戰場不在高雄」，認為國民黨「立院不用力，高雄死不放」，讓黃暐瀚說自己看了只能搖頭。黃暐瀚今日在臉書發文表示，雖然知道自己「人微言輕、狗吠火車」，早知道國民黨不推人參加高雄市長補選的機率極低，「但該說的話，我還是得說」，黃暐瀚強調，「國民黨的戰場，不在高雄！」黃暐瀚分析，陳其邁補選當上高雄市長的機會很高，預言「他（指陳其邁）一定贏」，但是就算會贏，拿到的票不一定會超過罷韓的 93 萬，甚至不一定會有 2018 年陳其邁自己的 74 萬票。而如果陳其邁的得票數不高，那麼自然就不好看，未來的施政也會受到更多檢視。如果國民黨不推人，藍營及其支持者「集體忽視這場補選」，那麼在激不起火花的情況下，陳其邁的票數，才有可能更低。黃暐瀚強調，「這是基本戰術，不用高深學問，就能明白。」因此黃暐瀚認為，「國民黨此刻的戰場，不在高雄」，黃暐瀚接著更舉出之前總統府疑似遭駭客入侵的案件、華航正名案、兩岸監督條例、即將要發放的三倍券等等議題，認為國民黨應該把重點放在這些項目上面。黃暐瀚最後感慨，國民黨「立院不用力，高雄死不放，我看了也只有搖頭」。」（編輯：倪浩軒）