時中爆紅路6／人氣不等於選票　半數民眾不挺陳時中參選

近來人氣有點下降，既然下滑了怎麼還會想這些（選舉）」。

衛福部長陳時中因為抗疫有功，人氣扶搖直上，更被外界認為是未來大選的黑馬戰將，《NOWnews今日新聞》也對此議題進行線上時事問卷，其中有超過7成3的民眾，認為陳時中在這次新冠肺炎疫情中的表現可圈可點，但對於外傳執政黨有意讓陳時中於2022年出馬角逐台北市長一事，則有超過半數的民眾不支持。從今年農曆年前爆發的新冠肺炎疫情，身為衛福部長的陳時中在《傳染病防治法》的授權下，成立中央流行疫情指揮中心，一肩挑起抗疫的重責大任。數月以來，陳時中可說是台灣民眾最耳熟能詳的政治人物，雖然疫情在台灣逐漸緩和，但人氣依然高昂。不過近來發生的健保醫材上限、踏入政壇等議題連環爆，陳時中更自嘲「事實上，台灣在這次新冠肺炎疫情中的表現，不僅國際媒體爭相報導外，國人對於陳時中率領的防疫團隊也有著相當高的評價。當詢問民眾認為陳時中在這次疫情中的防疫工作表現時，有高達73.01%的民眾認為陳時中的表現可圈可點。若再加上認為防疫工作「普通、還可以」的16.1%民眾，整體來說有高達89.11%的民眾，給予這次的防疫工作正面的肯定。五月國內疫情逐漸緩和後，陳時中多次在指揮中心記者會中推銷農產品或赴中南部召開記者會、宣傳觀光，對此，有60.98%的民眾認為，透過眾多民眾關心的記者會，協助台灣各地方及各行業紓困、振興，是件好事。但也有35.51%的民眾認為，指揮中心的工作是防疫，記者會也是開來公告防疫事項，宣傳觀光和農產品，自有其他的部門應該負責。至於最近健保署設定醫材上限，引起醫界嚴重反彈，甚至可能會破壞台灣的醫療及國民的健康。為此，陳時中多次親上火線為政策辯護，雖說有57.39%的民眾認為這不會影響自己對陳時中的看法，但也有28.69%的民眾認為，此一事件的發生，的確讓人對陳有著負面的觀感。也由於陳時中在這次新冠肺炎疫情中的表現可圈可點，執政黨民進黨有意讓陳時中於2022年出馬角逐台北市長一職。對此，有超過半數，51.8%的民眾並不支持這樣的構想。但也有31.72%的民眾認為這是個好主意。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷，時間為6月15日至6月18日，吸引2,112位民眾投票。

時中爆紅路1／因抗疫聲名大噪 陳時中的轉變與以後

時中爆紅路2／木屐、滷肉飯、荔枝 從抗疫英雄到業配王

時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

時中爆紅路4／不分藍綠 這些人都曾大膽「逆時中」！

時中爆紅路5／首位牙醫衛福部長 陳時中如何走上公職路