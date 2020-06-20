人頭黨員湧入！憂境外勢力干預黨選舉　時力暫停入黨申請

時代力量今（20）日下午舉行黨代表大會，卻

時力秘書長陳志明受訪表示，5

傳出大量人頭黨員申請入黨，傳出人頭黨員大量申請入黨，由於黨員可參與決策委員選舉，為了避免境外勢力干預黨選舉，時代力量在昨（19）日暫停宣佈黨員入黨申請。月下旬發現有些申請資料異常，不管是電話、EMAIL格式都有邏輯姓，把案件審查一下，六月中旬有大量申請案件進來，目前統計有問題案件有500名，目前資料有請檢調單位幫我們看ㄧ下，由於時力是國內重要政黨之一，擔心有境外勢力透過黨員滲透而影響黨選舉，因為有顧慮，所以請檢調單位一起介入、參與資料審查，確認是否有異常樣態。媒體詢問可能懷疑哪些單位，或是有中國勢力介入嗎?陳志明說，目前沒有一個完整報告確定有異常樣態，但是有非本人申請，而且昨天有大量案件灌入，他們似乎知道我們審查節奏，所以才緊急停止，後續狀況會和決策委員報告，以及作後續調整。陳志明說，有些申請甚至不是本人，一問對方才說沒有申請怎麼會有我的資料，有些透過不確定形式拿到個資，送入網路申請資金流比較難查，透過超商繳費等無法整理出脈絡，資料看起來非常分散，也沒有具體脈絡，所以請警調了解。媒體詢問人頭黨員是否會影響明年初改選的決策委員?陳志明說，發現滿早，有問題案件有先扣住，作仔細審查，昨天發現他們有應對方式，可能查對甚麼資料，有發現在回答方式上好像看小抄、背答案、看戶籍地址等狀況，同仁發現異常，第一天第二天打的時候都沒有這樣狀況，第三天出現這樣狀況，發現我們在行政方面詢問似乎無法確定是不是本人，所以才緊急停止。