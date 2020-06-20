從口蹄疫區除名　小英總統故鄉「破冰」拚重返國際

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▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲等人在屏東舉辦的「感謝有您 豬事順興」典禮，與所有團隊人員合影感謝每位防檢疫英雄。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.06.20）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲在屏東舉辦的「感謝有您 豬事順興」典禮，慶祝台灣正式成為口蹄疫非疫區。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.06.20）

總統蔡英文今（20）日在行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲等人陪同下，出席在屏東舉辦的「感謝有您 豬事順興」典禮，慶祝台灣正式成為口蹄疫非疫區英文總統親自頒發獎座給各縣市政府22位防疫代表，並贈花給為口蹄疫拔針鞠躬盡瘁的前防檢局副局長施泰華遺孀簡雪峰。蔡英文總統表示，經過四任政府的漫長努力，業者、國人配合防檢疫，使台灣終於從疫區除名，達成四年前初上任時提出的「撲滅口蹄疫」目標，感謝每位防檢疫英雄。農委會主委陳吉仲家裡也曾是養豬戶，能在他任內阻絕口蹄疫，堪稱現代版「王子復仇記」。感謝政府團隊努力的成果，讓台灣在世界舞台受肯定。他也呼籲非洲豬瘟疫情尚未平息，大家仍不能掉以輕心，務必讓台灣豬肉產業接軌國際標準。行政院長蘇貞昌表示，當年口蹄疫爆發，全國撲殺近400萬頭豬，不只養豬戶血本無歸，包括飼料廠、屠宰場、各肉品市場，乃至豬肉製品整個產業鏈關聯業者，都受到嚴重衝擊，整體經濟損失高達1700億元。他上任第一天就前往桃園機場，要讓非洲豬瘟徹底阻絕於外，在歷經24年、兩代人的努力下，台灣總算徹底從口蹄疫疫區除名。接下來要請各有關部會，積極推動養豬產業現代化，提高畜牧業水準，爭取國際市場。屏東縣長潘孟安說，台灣終於從疫區除名且阻絕非洲豬瘟於境外，幾十年來各級政府持續在改善畜牧業的污染處理，縣府團隊也會繼續努力輔導發展沼氣發電，或要求業者增設廢污水處理設施，落實循環經濟，希望畜牧業與環境可以從衝突走向共生，重返過往榮耀。