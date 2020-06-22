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快訊／總統蔡英文最新提名監察委員名單出爐

記者張志康/綜合報導-2020-06-22 15:01:33
▲監察院院長提名人陳菊。（圖/翻攝陳菊臉書）
總統蔡英文今（22）日公布提名監察委員名單，不出外界所料，提名監察院院長的人選是前總統府祕書長陳菊。

最新監委名單如下：陳菊、王榮樟、王幼玲、紀惠容、田秋堇、鴻義章、郭文東、蘇麗瓊、王麗珍、施錦芳、林文程、賴鼎銘、林國明、蕭自佑、賴振昌、張菊芳、林郁容、林盛豐、浦忠成、王美玉、范巽綠、陳景峻、趙永清、葉宜津、蔡崇義、高涌誠、葉大華。

 

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