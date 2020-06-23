連馬吳反對92共識退位　藍青年世代回嗆大老閉嘴

國民黨前主席連戰、馬英九、吳敦義同聲反對現在國民黨的兩岸論述不再以「九二共識」為圭臬，引發黨主席江啟臣左右為難，安撫說目前只是初稿，尚未定案。國民黨青年部主任蕭敬嚴今天(23)受訪表示，希望這些大老、前主席們，不要成為國民黨改革的阻力。蕭敬嚴指出，國民黨在2020年敗選的原因很多，包括國人對國民改革形象與兩岸論述的不滿，「我是1992年出生，跟九二共識同一年，九二共識27歲了，我也快要不是年輕人了」，他指出，所謂共識的前提，是雙方有共識，歷經這些年，現在破壞九二共識的是民進黨和中共，不是國民黨。蕭敬嚴表示，民進黨始終不承認九二共識，加上香港反送中事件發生後，許多台灣民眾認知九二共識就是這樣的「一國兩制」；但國民黨的九二共識是「一中各表」，不是一國兩制，但是中共卻把九二共識簡化成「一國兩制」，因此這是中國大陸的責任，「他們已經破壞九二共識，卻又要求國民黨去跟中共同表那個九二共識，這讓國民黨在台灣要執政，完全沒有市場」。蕭敬嚴說，國民黨要執政，必須先提出台灣民眾可以認同的兩岸論述，如果台灣人民普遍無法接受，請問國民黨要如何重返執政？因此九二共識不是不能動，國民黨不能一直抱殘守缺，「過去我們也講三民主義要統一中國，為何現在不講了」。蕭敬嚴主張，現在需要全黨團結在一起，「至於那些前黨主席們，所謂大老們，他們如果能夠支持，會讓江啟臣主席在兩岸論述上有更大的邁進」、「我認為，如果前黨主席們希望國民黨更好，應該要給現在的黨主席鼓勵，而不是成為黨改革的阻力」。