勇鷹首飛1／「勇鷹」高教機變攻擊機　台海戰能生存嗎？

加裝防彈鋼板、油箱也做防爆處理。

不過，空軍最後並沒有採購

▲AT-3教練機。（圖／記者呂炯昌攝）

▲共軍向俄羅斯購買S-400防空飛彈系統，嚴重威脅我空軍戰機執行任務安全。（圖／俄羅斯國防部）

空軍「勇鷹」高教機於6月完成試飛，未來將取代AT-3教練機，成為空軍新一代教練機。軍方將領指出，勇鷹高教機可以掛上彈藥，成為噴射攻擊機，但是教練機轉任攻擊機恐怕沒有那麼簡單與樂觀。1980年代漢翔前身航發中心研發AT-3教練機時，也曾研製2架A-3雷鳴式攻擊機，作為噴射攻擊機。A-3攻擊機改良自AT-3教練機，但是改為單座機，座艙下方配置一門30公釐機砲當固定武裝，為了提高戰場生存性，A-3機身A-3攻擊機，加上當時航發中心投入心血研發IDF經國號戰機，因此沒有後續噴射攻擊機研發計劃。空軍原本將20架AT-3教練機漆上三色叢林迷彩，編制於35夜攻中隊作為對地攻擊用途，隨著引進F-16戰機，35中隊於1999年解編，這批攻擊用途AT-3教練機也改裝回AT-3標準規格，編入空軍官校飛指部當作訓練用機。「軍情與航空網站」總編施孝瑋表示，勇鷹高教機改良自經國號戰機，拆掉2個發動機後燃器、M61火神砲，大概減重400~500公斤，由於勇鷹高教機本身並沒有實體雷達導引航電設備，未來加裝回去的可能性也不大。如果勇鷹教練機當攻擊機用，只能跟過去夜攻中隊的AT-3攻擊機一樣，利用無導引火箭、傳統鐵殼炸彈當攻擊武器，如果要配掛精準導引武器，要增加雷達導引設施，重量勢必增加。勇鷹高教機以經國號戰機為基礎，減重改良。施孝瑋表示，當初我國未決定購買的M-346教練機比，雙座的經國號戰機輕了2000公斤，但是M-346現在卻朝向戰鬥教練機的方向發展。除了M-346外，國際軍火市場上同類型教練/攻擊機競爭對手還有美韓合製的T-50「金鷹」 (Golden Eagle) 高級教練機，T-50的攻擊型FA-50輕型戰機配備以色列艾爾塔 (Elta) 公司研發的EL/M-2032雷達、翼端飛彈掛架、Link16 資料傳輸鏈，能夠從事短程作戰任務，最高飛行速度1.5馬赫，可搭載4.5噸的空對空及空對地武器。T-50/FA-50已獲得韓國、菲律賓、伊拉克、泰國與印尼等國訂單。越戰結束後，美國空軍採購A-10攻擊機，主要擔任地面部隊火力支援、反裝甲任務，A-10強調低空、次音速飛行能力，因此採用機翼面積大、展弦比高及大的副翼；高展弦比也使A-10可以在相當短的跑道上起飛及降落，並能在接近前線的簡陋機場運作，因此可以在短時間內抵達戰區。A-10滯空時間相當長，能夠長時間盤旋於任務區域附，並在300公尺以下的低空執行任務。但是美國空軍發現冷戰期間面對華沙公約組織、蘇聯的防空武器，A-10攻擊機根本難以生存。直到1991年波斯灣戰爭中，因為美軍先行癱瘓伊拉克防空系統，A-10攻擊機才獲得大展長才機會，痛殲伊拉克裝甲部隊。爾後在伊拉克與阿富汗反恐戰場上，A-10攻擊機提供前線友軍可靠的火力支援，獲得前線士兵喜愛。冷戰結束後，A-10攻擊機之所以能夠獲得發揮空間，主因是美軍已取得伊拉克與阿富汗制空權，兩個國家的民兵也缺乏防空武器。反觀台海戰場，一旦兩岸開戰，共軍第一步絕對是取得台海制空權，讓國軍戰機無法升空應戰，共軍同時配備S-300、S-400、紅旗系列防空飛彈，以及多款野戰防空武器，勇鷹攻擊機投入對地攻擊作戰恐怕是飛蛾撲火，難以生存。

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