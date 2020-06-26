巷仔內／民眾黨危急存亡之秋！6000人黨員大會怎麼開？

▲民眾黨日前在臉書上公開宣佈，將在八月二日舉辦黨員大會，並在七月一日起開放報名。（圖／翻攝民眾黨臉書）

▲台灣民眾黨拿下不分區立委5名席次，主席柯文哲發表談話。（圖／記者丁上程攝, 2020.1.11）

即將在今年八月六日成立滿週年的台灣民眾黨，依照黨章規定，每年須召開一次黨員大會外，「如黨員超過一千人，得召開黨員大會修改章程，選舉黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會職權。」不過礙於新冠肺炎疫情影響，原本即將在二月召開的黨員大會無限期延後。直至20日才透過臉書宣布，即將在八月二日連同黨週年活動一同舉辦黨員大會。不過根據前民眾黨區域立委參選人何景榮，在臉書上爆料指出，有鑒於黨員已經多達一萬兩千人，若要達到法定門檻6000人召開黨員大會，光是募集這麼多的黨員就有難度。民眾黨副秘書長陳建彰，原本打算以創黨黨員100多人，作為召開黨員大會的基礎，並不打算納入八月後新加入的黨員，引發外界軒然大波。消息一出後，也讓民眾黨內對於私下的黨員大會緊急喊卡。並於20日宣布另行召開黨員大會，並於七月一日開放報名、或透過委託書讓他人代行黨員職責。而現階段民眾黨的難處在於，如果想要以黨代表模式召開黨員大會，仍舊得先由這6000人選出黨代表；而若想要修改章程，改成網路線上會議或其他方式舉辦，還是得要透過黨員大會決議。也因此現階段民眾黨想要循過去時代力量召開黨員大會的模式，以「委託書」的方式，湊齊無法到場與會的黨員們。不過去年年初，僅有2238名黨員的時代力量，也僅有618名黨員親自出席，575名黨員透過委託書的方式，才勉強達到過半的門檻。而現階段民眾黨則有五倍多於時代力量的黨員數，在短時間內要如何募集6000名黨員，以及如何在疫情期間找出適合讓這麼多人開會的地點以及場所，現階段都成了民眾黨內相當頭痛的問題。當初以柔性政黨、不需繳黨費等口號為號召，短時間內累積大量支持者入黨的台灣民眾黨，恐怕一時間也沒料到，在黨員人數暴增的情況下，未來在面對召開黨員大會時，得如此綁手綁腳。而若礙於人數限制，無法在短期內召開具有法律效力的黨團大會，恐怕將在不久的將來，面臨可能解散的風險。