國民黨大老紛開辦營隊當講師　廣納青年人才拚改革

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▲由台北市議員徐巧芯創辦的「日知學塾」，吸引許多青年學子觀看。（圖／取自日知學塾）

國民黨主席江啟臣上任後積極啟動黨年輕化工程，重啟停辦20年的革命實踐院講習班以及培育參政人才的「武林計劃」；前黨主席朱立倫也力挺台北市議員徐巧芯創辦的「日知學塾」，另前總統馬英九近期招生「大九學堂」，各方人馬致力扎根年輕族群、爭取青年認同。國民黨於2020總統立委選戰大敗，除兩岸論述外，長期與青年民意脫節也被視為是敗選主因；因此，黨內中生代代表立委江啟臣脫穎而出，當選新一任國民黨主席。江啟臣在上任後，積極啟動黨年輕化的工程，除了恢復停辦20年的「革命實踐院第171期講習班」親自擔任營隊主任外，也接納改革委員會建議，重啟培育參政人才的「武林計畫」，透過兩天的營隊課程，讓學員了解新媒體、立法、選舉等政治實務實際操作，地方黨部主委則擔任「導師」，提供資訊與人脈，儲備未來青年參政人才庫。台北市議員徐巧芯日前創設的線上政治與公共事務課程「日知學塾」，由黨內青壯世代代表的前主席朱立倫擔任講師，加深穩固年輕世代支持基礎；同時也邀請黨內立委、議員現身大談政治職場體驗，讓學子對另外，前總統馬英九基金會近日也開始為青年營隊「大九學堂」招生，邀請專家學者或意見領袖，專題式展開公共議題分析以及實務經驗分享、交流，還實地拜訪不同領域的公益團體，並帶領學員走訪自然與文史遺跡。國民黨內各方人馬頻辦青年營隊，除了增進青年世代認同外，外界也解讀成是朱立倫與江啟臣為了明年黨主席改選佈局，致力吸收青年軍。國民黨青年團長田方倫則表示，國民黨在培育青年這一塊，相較民進黨本就比較薄弱，現在黨內各方人馬廣辦青年營隊，對國民黨是好事一件，也能為國民黨培養出好的人才，以爭取青年認同。