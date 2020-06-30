配合陸委會啟動「香港專案」　北市府成立友善香港專區

適逢香港國安法今天（30日）正式通過，再加上為了配合陸委會「香港人道援助關懷行動專案」明天（1日）正式啟動，台北市政府方面也進行「友善香港專案」，除了在移民專區網站設立港澳專區外，更建立單一聯繫窗口，提供香港當地人與在台港人相關資訊查詢及諮詢，並且針對居留或就學等相關訊息進行宣傳。台北市副市長蔡炳坤今天下午在台北市政府內召開記者會，宣布「友善香港專案」將配合陸委會的「香港行動專案」一同啟動。蔡炳坤表示，雖然相關政策面事務，都是由中央政府進行制定，不過執行面仍舊要交由地方政府。「目前接到最多的是就學進修等相關諮詢，再來則是居留定居。」蔡炳坤說，「屬於中央政府的陸委會辦公室，在接獲香港方面的相關求助訊息後，最後還是得交由地方政府進行規劃與安排。」台北市政府副發言人黃瀞瑩，也現場示範移民專區網站內新設立的港澳專區，強調網站內設有「居留定居、就學進修、醫療安全、觀光會展、投資移民」等五大相關主題，可供欲移居來台的港人們參考相關資料，網站中也有很完善的引導，讓港人們能夠找到相關對口進行處理。蔡炳坤也強調，該網站也有先與在台港人逐一審是網站內容，將相關文字改成港人易懂的語法，更貼近使用者的需求。一同參與記者會的在台港人Winnie也表示，過去在香港搜尋移居來台灣的資訊時，多數都混雜且不意理解，甚至還得透過移居來台的港人部落格分享的資訊，不過由於可能不會即時更新，導致中間的過程相當複雜混亂。現在有了北市府港澳專區網站，以及提供相關訊息諮詢的單一窗口，也讓無論是準備要移居的香港人，或是已經來到台灣的香港人，不會無所適從。