林飛帆撐香港　號召今晚7點01分點燭光拍照上傳

中國人大常委會通過港版國安法，引發香港政壇動盪。長期關注香港情勢的民進黨副秘書長林飛帆透過臉書表示，他想邀請大家，今晚7點01分，一起為香港朋友點上一盞燭光，拍照上傳，並hashtag #GloryToHongKong #願榮光香港，告訴你身旁的朋友，香港人正在經歷的黑暗，台灣人不會遺忘，也會持續一起支持他們。林飛帆指出，明天，七月一日，政府成立的「台港服務交流辦公室」將要正式揭牌啟用，這是全球第一個國家正式設立的援港專責辦公室。「從政府到民間，我們一起支持香港，台灣不割蓆」。