警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

林飛帆撐香港　號召今晚7點01分點燭光拍照上傳

記者鄭宏斌／台北報導-2020-06-30 17:34:02
▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者陳聖璋攝）
中國人大常委會通過港版國安法，引發香港政壇動盪。長期關注香港情勢的民進黨副秘書長林飛帆透過臉書表示，他想邀請大家，今晚7點01分，一起為香港朋友點上一盞燭光，拍照上傳，並hashtag #GloryToHongKong #願榮光香港，告訴你身旁的朋友，香港人正在經歷的黑暗，台灣人不會遺忘，也會持續一起支持他們。

林飛帆指出，明天，七月一日，政府成立的「台港服務交流辦公室」將要正式揭牌啟用，這是全球第一個國家正式設立的援港專責辦公室。「從政府到民間，我們一起支持香港，台灣不割蓆」。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀