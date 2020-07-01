NOWnews 今日新聞

專訪／爸媽都是精神病患 文國士自認是份「厚重的禮物」

「他爸媽都是精神病患」、「你以後會不會也發病啊？」這些尖銳刺耳的話，卻是一個人從小到大的日常，他是文國士，一個擁有不平凡人生故事的老師。文國士的爸媽兩人都患有思覺失調症，也就是過去常說的精神分裂症，他