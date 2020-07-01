NOWnews 今日新聞

專訪／爸媽都患思覺失調症 讓文國士溫柔煞車的兩個人
「沒錯！我爸媽都是精神病患！」偏鄉教師文國士，出生在一個不平凡的家庭，他的爸媽都是思覺失調症患者，也就是過去我們俗稱的精神分裂症。人無法選擇自己的父母，一般人擁有的幸福童年、溫馨家庭，對於文國士來說都
綠青年當家1／迎戰新興小黨 民進黨三招打造年輕體質
相較於國民黨有「百年老店」的包袱，民進黨向來主打和年輕人站在一起，不過1986年成立的民進黨也已經34歲，逐漸成熟、甚至老化，在面對近年許多新興小黨林立的挑戰，民進黨必須持續往年輕化的方向改造。隨著蔡
專訪／爸媽都是精神病患 文國士自認是份「厚重的禮物」
「他爸媽都是精神病患」、「你以後會不會也發病啊？」這些尖銳刺耳的話，卻是一個人從小到大的日常，他是文國士，一個擁有不平凡人生故事的老師。文國士的爸媽兩人都患有思覺失調症，也就是過去常說的精神分裂症，他
聞聲救苦！媽祖婆為病童祈福令人動容
白沙屯媽祖與山邊媽祖的信眾一定都知道這兩位媽祖婆以疼愛信眾出名，也因此在進香的往返過程中，不時都能看見媽祖婆安撫信眾的場面。今（10）日是回鑾的第二天，在行經彰化縣埤頭鄉時，就特別為一名小妹妹停留了將
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