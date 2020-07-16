網紅政治秀　八成民眾籲選舉經費該公開透明

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於7月13日到7月15日，針對日前公告總統大選，候選人參加網紅節目等相關議題進行網路問卷，吸引1,145人次參與，有八成的民眾認為，網紅節目既然向政治人物收取高額製作費，那麼就應該清楚說明這是付費的宣傳內容。日前監察院公布了2020年總統大選各組候選人的政治獻金收支結算表，經過查閱後發現，民進黨提名的總統候選人蔡英文及國民黨提名的總統候選人韓國瑜，都支付了高額的製作費，參與網紅製作的節目。姑且不論兩組候選人為了上節目，所付出的費用有三倍以上的差距。但節目製作單位並未在節目播出時，公示這段節目是收費製作的「置入式行銷」或「廣編」。對此，有80.78%的民眾認為，如製作方有收錢，又是為了大選，那節目該清楚說明這是政治人物付費的宣傳內容。另外，從兩組候選人的政治獻金收支結算表中，可以看到有政治行銷公司的身影，其中有些公司剛成立不久就奪標，拿走大批選舉經費，事後追查這些公司的負責人跟政治人物都有點關係。對此，有83.4%的民眾認為，候選人有不少的競選經費來自於支持者的捐款，因此，競選經費應做到公開透明，並與選民交代清楚。其實，中選會去年9月就公告，正副總統大選競選經費上限為新台幣4.3億元，但從日前監察院公告的數據來看，蔡英文的政治獻金收入便達5.88億元，而韓國瑜的政治獻金收入也達4.56億元，雙雙超越中選會公告的經費上限。對此，有79.91%的民眾認為，候選人的競選經費應該更低，政黨經費皆來自人民、企業，應壓低競選耗費的金額減少鋪張。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有1,145人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。