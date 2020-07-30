布樁完成？藍：蔡英文透過「新頭殼幫」全面掌控公廣集團

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、李永萍、政策會副執行長陳學聖在30日指控蔡英文總統結合「新頭殼幫」全面掌控央廣和公廣集團。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

▲國民黨30日指控蔡英文總統結合「新頭殼幫」全面掌控央廣和公廣集團。(圖/國民黨提供)

▲國民黨30日指控蔡英文總統結合「新頭殼幫」全面掌控央廣和公廣集團。(圖/國民黨提供)

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、李永萍、政策會副執行長陳學聖在30日指控蔡英文總統結合「新頭殼幫」全面掌控央廣和公廣集團，不但違背「黨政軍退出媒體」，甚至席捲重來。國民黨指出，曾經擔任網媒「新頭殼」要職的親綠人士，在蔡英文執政後陸續進入公共媒體、央廣擔任要職。「新頭殼幫」除了盤據央廣和公廣集團，更與號稱打「假新聞」的「台灣事實查核中心」關係密切，顯示台灣除公共媒體全面綠化，連新聞自由也岌岌可危。國民黨指出，網媒「新頭殼」起初由蘇正平、莊豐嘉、胡元輝、李永得等人發起，跟綠營關係匪淺，這些從「新頭殼」出身的媒體人，自從蔡英文2016年執政後，就在公廣集團、以及央廣身居要位，莊豐嘉是現任華視總經理，新頭殼前董事長蘇正平擔任央廣董事，胡元輝則是央廣董事之外，外傳已內定擔任公廣董事長，「人人有官做、個個領高薪」，雞犬升天、酬庸色彩濃重。國民黨指出，離譜的是，文化部現任部長李永得，他同樣是「新頭殼」的發起人；前文化部長鄭麗君的先生沈學榮是「慕哲社會企業公司」的代表人，而「慕哲」過去也是投資「新頭殼」的母公司大股東。因這些關係，原本應利益迴避、避免瓜田李下的文化部前後任部長鄭麗君和李永得，反倒讓曾任「新頭殼」要職的人物一個個進入公共媒體，吃相難看。另一方面，國民黨表示，「新頭殼」在2016年一度決定停止營運，但之後由網路新貴蕭政豪買下，據傳蕭政豪與民進黨新潮流系的立法院副院長蔡其昌交情深厚，蔡英文、陳菊也都曾特地前往蕭政豪公司參訪。國民黨質疑，新頭殼是否已成為民進黨新潮流旗下媒體？呼籲蔡其昌出面說清楚與新頭殼的關係。